macOS Catalina 10.15 mới được Apple gọi là phiên bản đầu tiên không hỗ trợ ứng dụng 32-bit mà chỉ có thể chạy ứng dụng 64-bit.

Cùng với iOS 13, iPadOS, Apple cũng công bố hệ điều hành mới cho máy tính với tên gọi macOS Catalina, lấy theo địa danh của một vùng đảo ở California (Mỹ). Trên phiên bản này, các ứng dụng riêng lẻ gồm Apple Music, Podcast và Apple TV sẽ thay thế cho iTunes.

macOS Catalina 10.15 cho phép dùng iPad làm màn hình phụ.

Người dùng có thể điều khiển máy tính chạy macOS Catalina 10.15 bằng giọng nói, bao gồm mở ứng dụng, viết tin nhắn, thay đổi văn bản. Tính năng Sidecar cho phép sử dụng iPad làm màn hình phụ cho máy Mac, có thể kết nối dây hoặc không dây. Sidecar cũng hỗ trợ Apple Pencil, giúp biến iPad thành bảng vẽ kỹ thuật số.

Ứng dụng Find My là sự kết hợp giữa Find my iPhone và Find my Friends, hỗ trợ định vị thiết bị ngay cả khi ngoại tuyến. Các điều chỉnh khác của macOS Catalina còn có ứng dụng Ảnh được bố cục lại, thay đổi thiết kế của Ghi chú, Lời nhắc. Trình duyệt Safari sẽ mặc định giới thiệu các website yêu thích, thường truy cập.

Apple đang nỗ lực giúp các nhà phát triển tạo ra ứng dụng macOS dựa trên iOS một cách dễ dàng hơn. Tính năng Project Catalyst (trước đây là Marzipan) trong bộ lập trình Xcode có các tùy chỉnh để các phần mềm cho iOS có thể chạy trên macOS mà không mất nhiều công sức.

macOS Catalina 10.15 có thể cài trên tất cả các mẫu Mac mini, iMac, iMac Pro và Mac Pro từ đời 2012 trở lên. Với máy tính xách tay, Apple yêu cầu MacBook Air hoặc Pro từ 2012 trở lên, MacBook 2015 và mới hơn. Các lập trình viên đã có thể tải về bản dùng thử macOS mới, trong khi bản beta cho người dùng phổ thông sẽ được công bố vào tháng 7.

