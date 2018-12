Theo báo cáo của Nomura Securites, công ty phân tích của Nhật, Sony là nhà cung cấp camera chính cho iPhone nhưng đang phải đối mặt với việc số lượng camera không như mong đợi bởi nhà máy của họ tại Kumamoto bị ảnh hưởng từ trận động đất xảy ra vào tháng 4.

iPhone 7 sẽ sử dụng camera kép với chống rung quang học trên cả hai phiên bản màn hình

Nomura Securities cũng cho biết thêm, Apple sẽ bổ sung chống rung quang học trong model iPhone 7 màn hình 4,7 inch thay vì chỉ có riêng trên iPhone 7 Plus. Hiện cả iPhone 6 và 6S đều không có chống rung quang học OIS và tính năng này chỉ được trang bị cho iPhone 6 Plus và 6S Plus.

iPhone 7 sắp ra mắt được cho rằng sẽ có thêm khả năng chống nước trong khi kích thước vẫn giữ nguyên như thế hệ trước. Hình ảnh rò rỉ cho thấy iPhone 7 trông không khác nhiều so với phiên bản hiện nay của Apple. Điểm thay đổi về ngoại hình dễ nhận ra nhất là thiết bị mới đẩy hai dải ăng-ten chạy cắt ngang mặt sau máy ra sát cạnh, giúp iPhone 7 trông liền mạch và đồng nhất hơn. Dù vậy, camera vẫn lồi như iPhone 6s.

Một khác biệt nữa giữa iPhone 7 và iPhone 7 Plus là mẫu phablet tương lai có thêm cổng Smart Connector ở mặt sau máy. Kết nối này đã xuất hiện trên iPad Pro, cho phép người dùng gắn thêm các phụ kiện mở rộng.

