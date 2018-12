Không ít người yêu công nghệ nhận thấy iPhone chậm cải tiến và trở nên thiếu sức hút trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến Galaxy Note 7 vừa qua lại chứng minh: Apple chậm nhưng chắc. Bất chấp làng di động đua cấu hình và công nghệ, Tim Cook vẫn khéo léo chèo lái Apple một cách từ từ, ổn định.

Phân khúc smartphone cao cấp gần như là cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung.

Giống những model trước của Apple, iPhone 7 và iPhone 7 không hội tụ những công nghệ mang tính cách mạng. Thậm chí, ba năm nay, công ty công nghệ Mỹ hầu như không đổi thiết kế và điều mới mẻ duy nhất mà iPhone đời 2016 làm được là thêm phiên bản màu đen, "hồi sinh" từ iPhone 3G, 3GS.

Những cải tiến chủ yếu đến từ bên trong khi iPhone 7 và 7 Plus dùng bộ xử lý Apple A10 mạnh mẽ hơn, tuổi thọ pin kéo dài thêm một chút. Riêng máy ảnh thì có bước tiến xa với camera kép, nhưng chỉ xuất hiện trên mẫu màn hình 5,5 inch. Nhưng dù có tẻ nhạt thế nào, Apple cũng đã không còn máy để bán.

Ở "chiến tuyến" kia, Samsung trình làng Galaxy Note 7 và nhận được vô số phản hồi tích cực. Tuy nhiên "thảm họa" ập đến khi model này được cho là nguyên nhân gây ra hàng chục vụ cháy nổ. Các nhà phân tích cho rằng công ty Hàn Quốc đang cố gắng hội tụ những công nghệ cao nhất trong sản phẩm mới, song có phần vội vàng.

Samsung quyết định sớm bán ra chiếc smartphone mới mà họ tự tin sẽ mê hoặc người dùng. Công ty còn thúc giục các đối tác chuyển giao linh kiện và công nghệ đúng thời hạn. Kết quả là Galaxy Note 7 trình làng sớm hơn iPhone 7, máy có màn hình độ phân giải cao, thiết kế cạnh cong "sexy", cảm biến võng mạc, pin lớn hơn và sạc nhanh. Với Note 7, không ai còn nói Samsung là kẻ "copy" Apple.

Phablet mới của nhà sản xuất Hàn Quốc đến tay người dùng với pin 3.500 mAh, tăng từ 3.000 mAh so với model trước. Dung lượng này nhiều hơn 20% so với viên pin 2.900 mAh trên iPhone 7 Plus và đáng chú ý, cả hai pin trên hai dòng thiết bị này đều do Samsung SDI sản xuất.

Tính năng sạc nhanh cũng là điểm cộng của Galaxy Note 7 mà iPhone không có. Nhờ vậy, hãng đã lôi kéo được không ít khách hàng chọn sản phẩm của Samsung và phần nào đạt được tham vọng đề ra. Song pin dung lượng cao và sạc nhanh có thể là nguyên nhân khiến Galaxy Note 7 gặp sự cố cháy nổ.

Khi ra mắt, người dùng và giới công nghệ đều đánh giá cao Note 7 nhờ một loạt cải tiến. Trong khi đó, Apple không đáp ứng kỳ vọng bởi sự bảo thủ và chậm chạp nâng cấp cho iPhone 7. Nhưng trên phương diện kinh doanh, kết quả lại đảo chiều. Cổ phiếu Apple được đánh giá đang ở mức cao nhất trong năm, còn sự cố pin của Samsung sẽ còn ảnh hưởng dài.

