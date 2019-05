Một số mẫu iPhone được cho có thời lượng pin ngắn hơn những gì Apple công bố, trong đó mức sai lệch lớn nhất là iPhone XR.

Theo báo cáo của Which?, một tổ chức tư vấn tiêu dùng tại Anh, Apple và HTC là hai thương hiệu nói quá về thời gian sử dụng pin trên smartphone của mình.

iPhone XR bị tố là có thời lượng pin thấp hơn so với quảng cáo. Ảnh: BI.

Với Apple, tổ chức này đã kiểm tra 9 mẫu iPhone và phát hiện tất cả đều không đạt thời lượng pin như công ty Cupertino (Mỹ) quảng cáo. iPhone XR bị tố gian lận nhiều nhất, khi thời gian đàm thoại đạt 16 giờ 52 phút, thấp hơn nhiều so với tuyên bố 25 giờ.

Which? cũng thử nghiệm 50 thiết bị của các thương hiệu nổi tiếng khác, như Samsung, HTC, Sony và Nokia. Trong đó, HTC là công ty thường nói quá về thời gian dùng smartphone với mức chênh lệch 5%. Ngược lại, Samsung, Nokia và Sony lại tự đánh giá thấp thời lượng pin trên sản phẩm của mình. Chẳng hạn, Sony Xperia Z5 Compact cho thời gian đàm thoại lên đến 25 giờ 52 phút, nhưng hãng điện tử Nhật Bản chỉ quảng cáo nó đạt 17 giờ.

Để có kết quả trên, tổ chức này đã kiểm tra bằng cách sạc đầy smartphone và dùng liên tục cho đến khi pin cạn kiệt. Tuy vậy, họ không đề cập chi tiết quá trình thử nghiệm.

Theo một số chuyên gia, thời lượng pin smartphone còn phụ thuộc khá nhiều yếu tố, chẳng hạn như độ sáng của máy, lượng ứng dụng chạy ngầm, bật/tắt kết nối Wi-Fi hay Bluetooth... Do đó, kết quả của Which? có thể khác so với phía các công ty điện thoại.

Trước đó, một số trang công nghệ uy tín như Cnet, AnandTech và Tom's Guide đánh giá iPhone XR có thời lượng pin tuyệt vời. Cả ba, đều chạy thử nghiệm với đầy đủ kết nối cũng như khả năng hoạt động cao nhất và nhận thấy thời gian sử dụng pin của smartphone này vượt xa iPhone XS và iPhone XR.

Bảo Lâm (theo BI)