Apple bị cáo buộc rằng đã cố tình thiết kế sản phẩm làm khó người dùng trong quá trình sửa chữa.

Trong phiên chất vấn ngày 21/11 trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, đại diện Apple liên tục phủ nhận cáo buộc trên.

Các lập luận chính của Apple gồm: iPhone có cấu trúc quá phức tạp với người dùng phổ thông, người không được đào tạo bài bản sẽ gặp nguy hiểm nếu tự sửa nó. Bên cạnh đó, Apple cho rằng nỗ lực tự sửa chữa đó chỉ khiến công ty tốn nhiều chi phí khắc phục sự cố về sau.

Hồi tháng 9, Ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã tiến hành điều tra chính sách độc quyền sửa chữa thiết bị của Apple. Ảnh: Gigazine

"Việc không thay thế ốc vít hay nắp kim loại phù hợp trong quá trình sửa chữa có thể để lại hậu quả là các thành phần lỏng lẻo, gây ảnh hưởng đến các linh kiện khác như pin. Sự cố của pin là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng quá nhiệt, hoặc nghiêm trọng hơn là gây thương tích cho người dùng. Vì vậy, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là các cửa hàng phải được đào tạo đẩy đủ khi nhận linh kiện chính hãng và được quyền tiếp cận hướng dẫn sửa chữa", Apple giải thích cho việc không cung cấp linh kiện chính hãng và hướng dẫn sửa chữa cho bên thứ ba.

Nathan Proctor, Giám đốc chiến dịch Quyền được sửa chữa (Right to Repair), thuộc Tổ chức nghiên cứu về lợi ích cộng đồng (PIRG), nhận định rằng sự an toàn của người dùng rõ ràng không phải mối quan tâm lớn nhất của Apple.

"Nếu Apple muốn tránh các trường hợp xảy ra thương tích, công ty nên cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận các khóa đào tạo và hướng dẫn sửa chữa", Proctor nói. "Apple tuyên bố một số linh kiện và thông tin chỉ dẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn khi sửa thiết bị, nhưng công ty lại từ chối cung cấp chúng. Công ty muốn khách hàng và chính phủ liên bang chấp nhận quan điểm chính sách độc quyền dịch vụ sửa chữa được xây dựng vì quyền lợi của người dùng".

Gay Gordon, Giám đốc điều hành của tổ chức thương mại Repair.org, cho rằng Apple đang cố tình "thổi phồng" rủi ro nổ pin trong và sau khi sửa chữa.

"Sửa chữa thiết bị điện tử không phải ngành khoa học tên lửa. Chúng tôi đã thay hàng trăm pin và màn hình dưới sự giám sát của các nhà lập pháp", Gordon nói. "Apple đang dựa vào lập luận rằng công ty muốn bảo vệ người dùng khỏi rủi ro liên quan đến pin. Thay vào đó, họ nên thiết kế sản phẩm để người dùng có thể tháo rời các linh kiện dễ dàng hơn".

Apple không cung cấp linh kiện chính hãng và thông tin chỉ dẫn cho các cửa hàng sửa chữa bên thứ ba. Ảnh: TechCrunch

Apple tuyên bố, "công ty đã bỏ ra chi phí vượt quá doanh thu từ dịch vụ sửa chữa kể từ năm 2009". Tuy nhiên, trang Motherboard nhận định rằng, nhà sản xuất iPhone đang cố tình công bố kết quả gây hiểu nhầm khi gộp chi phí của tất cả loại hình dịch vụ sửa chữa. Trong vài năm qua, Apple buộc phải cung cấp dịch vụ thay thế bàn phím miễn phí cho một số lượng lớn MacBook và MacBook Pro vì lỗi thiết kế.

"Thật bất ngờ khi Apple nói công ty đang mất thêm tiền để hỗ trợ người dùng sửa chữa thiết bị. Dịch vụ của họ có giá đắt hơn nhiều so với bên thứ ba", Proctor nói. Ví dụ, Apple từng niêm yết giá thay mặt lưng kính chính hãng của iPhone X là 549 USD (12,7 triệu đồng). Năm nay, công ty khuyến cáo người dùng nên đăng ký dịch vụ Apple Care với mức phí ban đầu là 199 USD và 9,99 USD/tháng để được sửa màn hình iPhone 11 với giá ưu đãi là 29 USD, giảm xuống từ 199 USD (4,6 triệu đồng).

Ngoài ra, Apple cũng bác bỏ cáo buộc về hành vi ngăn người dùng sửa chữa bên ngoài Apple Store. "Người dùng có thể tự do sửa ở bất kỳ cửa hàng nào mà họ muốn", đại diện Apple nói.

"Trong suốt phiên chất vấn, Apple đã né tránh sự thật hiển nhiên là công ty đang cản trở một cách có hệ thống bên thứ ba sửa chữa sản phẩm", Kyle Wiens, CEO của iFixit nhận xét.

Theo Motherboard, Apple đã hai lần phát hành bản cập nhật iOS vô hiệu hóa cảm ứng trên màn hình được bên thứ ba sửa chữa. Sau khi cập nhật, những người dùng tự thay thế màn hình bị vỡ hoặc đến sửa ở bên ngoài đại lý ủy quyền của Apple đã báo cáo về tình trạng liệt cảm ứng. Một số cửa hàng buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ sửa iPhone và hoàn tiền cho khách. Gần đây, iOS còn hiển thị thông báo trên iPhone 11 và iPhone 11 Pro thay màn ở các cửa hàng không thuộc hệ sinh thái của Apple rằng "linh kiện thay thế chưa được xác minh".

Tại Mỹ, Apple đang chống lại các tổ chức đấu tranh vì Quyền được sửa chữa. Các thành viên của đảng Dân chủ như Bernie Sanders và Elizabeth Warren đã ủng hộ và kiến nghị chính phủ Mỹ ban hành đạo luật "Quyền được sửa chữa" quốc gia. "Họ nên cho phép người dùng tự sửa thiết bị của mình, cũng như cung cấp các bộ phận, thông tin chỉ dẫn và phần mềm chẩn đoán lỗi", Nathan Proctor nói.

Việt Anh (Theo Motherboard)