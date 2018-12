Theo 9to5toys, Apple bắt đầu bán các mẫu iPhone 8 và 8 Plus đã được tân trang. Các thiết bị có màu xám, bạc và vàng với cấu hình bộ nhớ 64 GB. Giá khởi điểm là 499 USD cho iPhone 8 và 599 USD cho iPhone 8 Plus. So với giá mua mới của iPhone 8 là 599 USD và iPhone 8 Plus là 699 USD, người dùng tiết kiệm được 100 USD.

Tất cả sản phẩm tân trang đã được Apple kiểm tra và chứng nhận. Thiết bị cũng đi kèm một viên pin hoàn toàn mới, chế độ bảo hành một năm và các phụ kiện chính hãng.

Refurbished (hàng tân trang) là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, như bị trầy xước trong quá trình vận chuyển, hàng trưng bày... Nhà sản xuất sẽ kiểm tra, sửa chữa sau đó đóng gói như mới rồi bán ra thị trường.

Theo nhiều chuyên gia, dù iPhone "refurbished" được Apple đảm bảo về chất lượng mức giảm 100 USD vẫn chưa thực sự quá đáng kể. Người dùng nên cân nhắc liệu có sẵn sàng dùng iPhone tân trang khi hàng mới chỉ đắt hơn 100 USD.

Bảo Nam