Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, an ninh mạng phải có nhân lực, sản phẩm trong nước.

Ngày 14/11, tại buổi công bố các hoạt động của Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định, sự giống nhau giữa ngành y và lĩnh vực an toàn, an ninh mạng thể hiện ở chỗ, ở những nước nghèo, điều kiện còn thiếu thốn, ngành y thường chỉ chú ý đến điều trị bệnh, tương tự trong lĩnh vực an ninh mạng chỉ quan tâm đến ứng cứu sự cố.

"Nhìn từ góc độ kinh tế, ban đầu có thể nói lựa chọn trên phù hợp vì không phải bỏ nhiều tiền, nhưng hậu quả sẽ rất lớn", Thứ trưởng đánh giá. Trong khi đó, ở các nước phát triển, y tế dự phòng được quan tâm, mang lại lợi ích lâu dài và hậu quả rất ít.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phân tích sự tương đồng giữa ngành y tế với an ninh mạng tại buổi họp báo công bố sự kiện Ngày An toàn thông tin ngày 14/11. Ảnh: Mạnh Hưng.

"Với lĩnh vực an ninh mạng, vấn đề là làm sao để tăng cường công tác phòng bệnh. Dù là ngành y tế hay an ninh mạng, suy cho cùng cũng cần có nhiều bác sĩ nội, thuốc nội, bởi nhập nhiều quá tốn kém", Thứ trưởng chia sẻ. Ông bày tỏ lo ngại khi nhận thức về đảm bảo an toàn không gian mạng ở Việt Nam chưa cao, vẫn còn tình trạng "nước đến chân mới nhảy", sự cố xảy ra mới lo ứng cứu. Do đó, cần nâng tầm nhận thức và xây dựng lực lượng làm an toàn, an ninh mạng trong nước đủ sức ngang tầm với quốc tế.

Ngày An toàn thông tin 2019, diễn ra vào 29/11 ở Hà Nội, có chủ đề "Nâng tầm An toàn, An ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số". Sự kiện sẽ có hai chuyên đề "An toàn, an ninh mạng để phát triển Chính phủ số" và "Bảo vệ dữ liệu và phòng chống tấn công trên không gian mạng".

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số, nên phát triển năng lực quốc gia về an toàn, an ninh mạng là điều kiện quan trọng để xây dựng Chính phủ điện tử và nền kinh tế số. Sự kiện Ngày An toàn thông tin năm nay do VNISA, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, VNISA tổ chức bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao. Năm nay, các danh hiệu được trao gồm Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao, Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu. Đã có 30 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp vượt qua vòng sơ tuyển và đang được đánh giá, thẩm định.

Châu An