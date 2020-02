Gigapixel AI đã nâng cấp thành công đoạn phim cổ ra đời năm 1896 lên độ phân giải 4K 60fps.

Cụ thể, Gigapixel AI, do DAIN và Topaz Labs tạo ra, được tích hợp thuật toán nội suy dựa trên AI độc quyền để "phân tích, phát hiện chi tiết, cấu trúc để hoàn thành hình ảnh". Thuật toán này tạo bởi Topaz, làm nhiệm vụ "dạy" AI làm sắc nét và làm rõ chính xác hình ảnh ngay cả khi chúng được phóng to lên 600%.

AI nâng phim cổ hơn 120 năm lên độ phân giải 4K Đoạn phim Arrival of a Train at La Ciotat sau khi được nâng cấp 4K.

Trong khi đó, DAIN sẽ tạo một thuật toán khác làm nhiệm vụ chèn các điểm ảnh (pixel), cũng như tạo thêm các khung hình tương tự để "lấp đầy" khung hình chính, đẩy tốc độ lên 60fps. Về cơ bản, cách này tương tự tính năng làm mịn chuyển động trên các model TV 4K hiện tại.

Bộ phim được chọn để phục hồi là Arrival of a Train at La Ciotat, thời lượng 50 giây, ra đời năm 1896 với chất lượng hình ảnh rất mờ, độ phân giải thấp do công nghệ quay phim thời đó còn hạn chế. Tác phẩm này từng gây ấn tượng khi công chiếu, thậm chí có khán giả còn chạy đi hoặc né sang một bên khi thấy hình ảnh tàu hỏa đến gần.

Việc "hồi sinh" đoạn phim cổ lên 4K là ví dụ điển hình về công nghệ nâng cấp độ phân giải, vốn là một phần thiết yếu cho giải trí kể từ 1998, khi những chiếc TV độ nét cao xuất hiện trên thị trường.

TV độ nét cao trước đây có độ phân giải HD (720 x 480 pixel), tức tổng số điểm ảnh hiển thị cùng lúc vào khoảng 345.600. Tiếp đó, chúng dần nâng cấp thành Full HD (1.920 × 1.080 pixel), hoặc 2.073.600 điểm ảnh. Các bộ phim 4K có độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel hiện nay đạt 8.294.400 điểm ảnh.

Như vậy, để giúp một video độ phân giải HD có thể lấp đầy khung hình 4K mà không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hình ảnh, số điểm ảnh cần thêm vào khoảng 6 triệu. Muốn làm điều này, các phần mềm sẽ thực hiện phép toán nội suy: ước tính mỗi pixel sẽ hiển thị dựa trên những gì các pixel xung quanh chúng. Đây cũng là cách đa số nhà sản xuất TV đang áp dụng cho sản phẩm của mình.

Về cơ bản, quá trình nội suy dựa trên sự suy đoán của máy, do đó, độ chính xác có thể không cao. Để cải thiện, các chuyên gia đã đưa AI vào nhằm tối ưu, bằng cách tích hợp các chương trình deep learning với mạng thần kinh nhân tạo. Chẳng hạn Gigapixel AI có thể dùng AI để phân tích và ánh xạ các khung hình trong clip, sau đó chèn các khung hình phụ được tạo thêm vào, cuối cùng xuất ra video Arrival of a Train at La Ciotat với độ phân giải 4K.

Tất nhiên, việc phục hồi chỉ thành công ở mức cơ bản. Arrival of a Train at La Ciotat trông tuyệt vời khi hiển thị trên YouTube, nhưng vẫn có nhiều nhược điểm khi hiển thị trên màn hình 4K thực sự. Khi nhìn vào chi tiết bối cảnh, mọi thứ như phông nền, cảnh chuyển tiếp và nhiều thứ khác sẽ không liền mạch", Chris Schodt, nhà sản xuất video của Engadget, đánh giá.

Bảo Lâm