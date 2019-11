8 smartphone nổi bật bán trong tháng 11

iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

iPhone 11 Pro và Pro Max có kích thước màn hình tương ứng là 5,8 inch và 6,5 inch. Màn hình của máy đã được cải tiến với công nghệ Super Retina XDR và sử dụng công nghệ Haptic Touch. Mặt lưng kính dạng mờ đỡ bám vân tay hơn so với thế hệ trước. Apple chuyển logo xuống giữa lưng máy. Bên cạnh màu bạc, xám và ánh vàng như XS, iPhone 11 Pro năm nay còn bổ sung thêm màu xanh Midnight Green. Khả năng chống nước của iPhone 11 Pro được cải thiện so với thế hệ cũ, có thể chống nước ở độ sâu 4 mét trong 30 phút. iPhone 11 Pro có hệ thống ba camera, gồm một ống kính góc rộng 12 megapixel, một siêu rộng 12 megapixel và một tele, đồng thời hỗ trợ các tính năng chụp ban đêm Night Mode, quay video 4K tốc độ 60 khung hình trên giây. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ tính năng chụp ảnh Slofie với camera trước. Máy tích hợp chip A13 Bionic mới nhất, GPU A13, iOS 13. iPhone thế hệ mới vẫn có 3 phiên bản bộ nhớ như thế hệ trước là 64, 256 và 512 GB. Thời gian sử dụng pin của iPhone 11 được đánh giá là tốt hơn so với thế hệ cũ, máy còn được bán kèm sạc nhanh 18 watt, giúp điện thoại đạt 50% chỉ sau 30 phút cắm sạc. Giá từ 31 triệu đồng.