Cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu (WhiteHat Grand Prix 2018) do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và Diễn đàn WhiteHat tổ chức. Vòng Sơ loại đã diễn ra trực tuyến ngày 18-19/8 theo hình thức "cướp cờ" CTF Jeopardy.

Ưu thế ban đầu thuộc về các đội thi từ châu Á như Ấn Độ, Hàn Quốc... nhưng thời gian cuối, các đội thi từ châu Âu, châu Mỹ đã bứt phá và chiếm nhiều vị trí cao trong bảng xếp hạng. Kết quả, 10 đội đến từ Hàn Quốc, Ukraina, Nga, Pháp, Ba Lan, Mỹ (2 đội) và Việt Nam (3 đội) đã lọt vào vòng Chung kết. Đáng chú ý, trong số này có tới bốn đội nằm trong Top 10 thế giới theo CTFTime - website xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu.

Nước chủ nhà Việt Nam tham gia đông đảo nhất với 146 đội và có ba đội bước vào chung cuộc. 10 đội xuất sắc của WhiteHat Grand Prix sẽ quy tụ tại Hà Nội để tham gia vòng Chung kết theo hình thức đối kháng trực tiếp (Attack/Defense onsite) giữa tháng 10/2018 tại Hà Nội.

Ở vòng thi này, lần đầu tiên tại Việt Nam, thử thách vượt qua các lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị phần cứng được đưa vào một cuộc thi an toàn thông tin mạng.

Đề thi WhiteHat Grand Prix năm nay được xây dựng với sự tham gia của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm an ninh mạng - Tập đoàn Viettel, Tập đoàn công nghệ Bkav, Học viện An ninh nhân dân và các cựu sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Duy Tân.

WhiteHat Grand Prix năm nay có chủ đề Truyền thuyết Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhân lực an toàn an ninh thông tin cả về số lượng lẫn chất lượng được coi là nhiệm vụ quan trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, thách thức và nhân lực cần liên tục được thực hành, cọ xát thực tiễn mới có thể đáp ứng trước những thay đổi về công nghệ và những nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin không ngừng phát sinh. Một trong những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực là tổ chức các cuộc thi.

WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu ở cấp quốc gia năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. "Từ năm 2015, WhiteHat Grand Prix là cuộc thi duy nhất do Việt Nam tổ chức thu hút được sự tham gia của nhiều đội trên phạm vi toàn cầu", ông Dũng cho biết.

Châu An