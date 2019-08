7 tai nghe True Wireless chất lượng cao đang bán tại Việt Nam

Sony WF-1000XM3 (5,5 triệu đồng)

Sony WF-1000XM3 được nâng cấp toàn diện so với thế hệ đầu tiên. Điểm mạnh của sản phẩm là khả năng chống ồn và chất lượng âm thanh với chip xử lý mới. Sony cũng đã tích hợp điều khiển cảm ứng chạm theo xu thế chung hiện nay thay vì nút bấm cứng. Thời lượng pin của model này tăng mạnh so với thế hệ trước với 6 tiếng nghe nhạc với tính năng chống ồn hoặc 8 tiếng nếu tắt tính năng này. Case đi kèm có thể sạc thêm 2 lần, giúp nâng tổng thời lượng sử dụng lên tới 24 tiếng. Model này cũng hỗ trợ sạc nhanh cùng cổng USB C nhưng thiếu sạc không dây. Khả năng kết nối của sản phẩm tốt bởi Sony trang bị 2 chip Bluetooth ở hai bên tai nghe.