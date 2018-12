6 smartphone màn hình tràn viền nhỏ gọn

iPhone X

Điện thoại của Apple sử dụng màn hình kiểu mới hoàn toàn mang tên Super Retina Display, kích thước 5,8 inch và cũng là lần đầu sử dụng tấm nền OLED thay vì LCD. Màn hình lõm xuống theo hình chữ U được gọi vui là "tai thỏ" - khu vực đặt camera phía trước, hồng ngoại, máy chiếu và các cảm biến phục vụ tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID. Thông số camera sau tương tự iPhone 8 Plus và 7 Plus, nhưng điểm khác biệt là độ mở của ống kính góc hẹp tốt hơn f/2.4 thay vì f/2.8. Bên cạnh đó, cả hai ống kính đều hỗ trợ chống rung quang học được gọi là Dual OIS. iPhone X sử dụng chip A11 Bionic 6 nhân giống bộ đôi iPhone 8, chạy iOS 11 và không có nút Home nên cách sử dụng khác so với trước đây. Không còn nhận diện vân tay TouchID, iPhone X mở khóa bằng cách bấm vào màn hình dưới sự hỗ trợ của cảm ứng lực.

