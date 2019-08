6 pin dự phòng đáng tiền

HyperJuice Airline Safe (4,2 triệu đồng)

Sản phẩm của hãng HyperJuice có dung lượng 27.000 mAh - mức lớn nhất được tổ chức TSA/EASA phê duyệt cho du lịch hàng không. Sản phẩm có 3 cổng sạc: 2 cổng USB C công suất 100W – 60W hỗ trợ Power Delivery 3.0 và một cổng USB A hỗ trợ QuickCharge 3.0 cho những thiết bị di động. Thời gian sạc đầy pin cho model này là hơn một giờ, do sản phẩm nhận nguồn vào lên đến 100W. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, pin được tích hợp tính năng chống quá dòng, quá điện áp, quá nhiệt và bảo vệ đoản mạch. Vỏ được làm bằng nhôm, hai phần nắp che hai đầu bằng cao su thay vì nhựa cứng. Sản phẩm có công nghệ Power Delivery nên có thể sạc được cho mọi máy dùng cổng USB-C PD.