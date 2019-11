Người mua nên so sánh giá nhiều nơi, đọc kỹ các điều khoản và quyết định nhanh chóng.

Đừng tin vào giá ảo

Các cửa hàng luôn gây chú ý với người tiêu dùng bằng chiêu giảm giá kịch sàn từ 50 đến 70%. Tuy nhiên, bạn chỉ cần quan tâm đến giá cuối cùng, sau đó so sánh với những nơi khác để xem chênh lệch có thật sự nhiều không. Một số website so sánh giá có thể giúp bạn dễ hình dung mức giá thật của sản phẩm trên thị trường, cũng như lịch sử thay đổi giá của mặt hàng đó. Một số đồ công nghệ mua tại cửa hàng thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với hàng online được giảm giá.

Đọc kỹ điều khoản mua hàng

Bạn có thể mua được một món hàng giá hời nhưng khi nhận phải thanh toán nhiều chi phí phát sinh, như đóng gói, vận chuyển... Một số sản phẩm thậm chí không cho đổi trả hoặc chính sách bảo hành ngắn hơn so với tiêu chuẩn. Các rắc rối này thường phát sinh khi bạn đã thanh toán xong.

Đồ công nghệ được giảm giá mạnh trong ngày Black Friday. Ảnh: Chụp màn hình.

Kiểm tra kỹ sản phẩm

Trước khi định mua một sản phẩm nào đó, bạn hãy chắc chắn là đã nắm được những thông tin cơ bản. Nhiều mặt hàng có thiết kế, tên gọi giống nhau nhưng chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ chưa chắc đã tương đồng. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn tranh thủ bán hàng trưng bày hoặc hàng dựng chứ không phải mới hoàn toàn.

Hành động nhanh chóng

Những món đồ được giảm giá mạnh đều giới hạn về số lượng. Hệ thống điện tử sẽ tự động đóng dựa trên số lượng đơn hàng đã được thanh toán. Đôi khi bạn chọn được một món đồ giá hời nhưng chưa kịp thanh toán thì nó đã biến mất khỏi giỏ hàng ngay sau đó.

"Trinh sát trước vài mặt trận"

Các sàn thương mại điện tử đều thông báo trước về chương trình khuyến mãi trong ngày Black Friday. Trước đó vài ngày, bạn nên dạo quanh một vòng, tìm những sản phẩm mong muốn, đăng nhập sẵn tài khoản cá nhân. Các "Flash Sale" thường diễn ra vào những khung giờ cố định, bạn cũng cần ghi lại thời gian biểu nếu muốn săn hàng giá hời.

Lựa chọn sàn mua sắm uy tín

Black Friday cũng là dịp để nhiều kẻ gian kiếm lời, để tránh những rủi ro không đáng có, do đó, bạn nên mua sắm ở những sàn thương mại lớn. Khách hàng cũng nên chọn mua các thương hiệu uy tín, quen thuộc. Nếu thanh toán online, bạn cũng nên kiểm tra kỹ các điều khoản, khả năng bảo mật, không để quá nhiều tiền trong tài khoản và nên thoát ra khỏi hệ thống sau khi đã kết thúc "cuộc săn".