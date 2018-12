Apple vẫn sẽ tập trung vào phần mềm tại WWDC 2016.

WWDC là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của Apple, không kém so với việc ra mắt iPhone hay iPad. Cũng như mọi năm, hãng công nghệ có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) sẽ dành khoảng 2 giờ cho bài phát biểu khai mạc, trong đó giới thiệu những tính năng mới cho các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng của mình.

Năm nay, Apple có thể chỉ tập trung vào phần mềm, và dưới đây là 6 điều được mong đợi sẽ công bố nhất:

iOS 10

Năm 2013, iOS 7 đã “lột xác” để có giao diện phẳng hơn, nhưng kể từ đó, Apple tiếp tục làm việc để tối ưu bên trong thay vì tiếp tục thay đổi vẻ bề ngoài. Ở trên iOS 10, khả năng sẽ không có nhiều đột phá về giao diện, ngoại trừ việc một số biểu tượng ứng dụng được thiết kế lại mang tính thẩm mỹ hơn.

Thay vào đó, hệ điều hành của iPhone, iPad sẽ cung cấp khả năng cho phép người dùng xóa bỏ các ứng dụng cài sẵn không cần thiết, ví dụ chứng khoán, Apple Pay - vốn không phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Bên cạnh đó, Apple sẽ bổ sung khả năng tương thích với HomeKit để quản lý nhà thông minh, tương tác sâu hơn với Mac OS X, tăng cường khả năng đa nhiệm, AD Touch tốt hơn, Apple Photos thêm tính năng chỉnh sửa hình ảnh mới…

Apple Music

Tại sự kiện, chắc chắn Apple sẽ đề cập đến bao nhiêu bài hát đã được nghe, người dùng đã trả bao nhiêu tiền cho dịch vụ của hãng, các nghệ sĩ đã nhận bao nhiêu tiền trong 12 tháng qua… Nhưng quan trọng hơn, hãng sẽ công bố các tính năng mới, gồm giao diện trực quan đơn giản hơn, nhiều nội dung trực tuyến hơn, mở rộng dịch vụ radio (theo Bloomberg) và đáng tin cậy hơn (theo 9to5mac).

Cũng theo các nguồn tin, giao diện Apple Music mới sẽ chỉ còn 2 màu chủ đạo là đen và trắng. Về tính năng, Apple sẽ thiết kế lại For You nhằm giúp quản lý và cá nhân hóa nội dung tốt hơn, hay tab Browse sẽ thay thế tab New, lời bài hát được thêm vào có thể đồng bộ ngay với giai điệu bản nhạc… Ngoài ra, tính năng Connect (cho phép người hâm mộ kết nối với các nghệ sĩ yêu thích, chia sẻ bài nhạc đang nghe lên mạng xã hội) sẽ bị gỡ bỏ do không được đánh giá cao.

Mac OS X

Phiên bản tiếp theo của hệ điều hành máy tính Mac OS X có thể có tên mới là MacOS. Cách viết này được IBTimes giải thích là “nhằm đồng bộ với phong cách đặt tên của Apple, như iOS, watchOS, tvOS”. Ngoài thay đổi tên gọi, nền tảng này sẽ tích hợp nhiều tính năng mới, như đưa vào trợ lý ảo Siri, làm mới ứng dụng Photos, tinh chỉnh Finder…

Trợ lý ảo Siri

Cùng với việc xuất hiện trên máy tính, trợ lý giọng nói của Apple được kỳ vọng sẽ tăng số lượng người dùng. So với iPhone, iPad, Siri trên Mac sẽ được sử dụng nhiều hơn do sự thuận tiện và đặc biệt là không bị giới hạn bởi thời gian sử dụng pin. Trước đây, trợ lý ảo của Apple bị người dùng phàn nàn vì "ngốn" pin và đa phần họ vô hiệu hóa tính năng này.

Ngoài ra, tại WWDC 2016, Apple có thể cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tác động. Như vậy, trợ lý ảo mới sẽ được bổ sung thêm nhiều tính năng mới mà trước đây chưa có.

watchOS

Apple nhiều khả năng sẽ không công bố Watch thế hệ tiếp theo trong sự kiện, nhưng phiên bản hiện tại sẽ nhận cập nhật mới. Mặc dù chưa có thông tin nào chính thức về tính năng mới, nhưng nền tảng này sẽ được tinh chỉnh giao diện, trong đó sẽ thiết kế lại hình ảnh nhỏ hơn. Ngoài ra, Apple có thể cho phép nhà phát triển tạo ra các mặt đồng hồ mới, thay vì những mẫu có sẵn bị đánh giá là "buồn tẻ" như hiện tại.

iMessages cho Android

Theo MacDailyNews, ứng dụng nhắn tin vốn chỉ độc quyền trên iPhone, iPad và Mac có thể sẽ được chia sẻ cho người dùng Android và được giới thiệu ngay tại WWDC 2016. Nếu thông tin là thật, đây được xem là quyết định khá bất ngờ của Apple, nhưng sẽ khiến các "tín đồ" Android phấn khích bởi iMessages đã quá nổi tiếng với rất nhiều tính năng hay so với các sản phẩm tương tự khác đang có mặt trên thị trường.

Bảo Lâm