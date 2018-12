Lei Jun - sáng lập, chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Xiaomi

Ở tuổi 48, người đàn ông này có trong tay số tài sản với tổng giá trị ước tính khoảng 11,3 tỷ USD. Được gọi là "Apple của Trung Quốc", nhưng Xiaomi có nghĩa tiếng Trung là "kê" chứ không phải một loại trái cây như công ty Mỹ. Tập đoàn này hiện sản xuất smartphone, TV, thiết bị thông minh và thậm chí cả đồ gia dụng. Theo IDC, đây là công ty điện thoại thông minh lớn thứ tư thế giới sau Samsung, Huawei và Apple, với thị trường chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Chia sẻ trong cuốn sách "Nắm bắt từng cơ hội" (Seizing the Opportune Moment) của Jiang Hongjun, Lei Jun cho biết có "một cuốn sách và một con người đã thay đổi cuộc đời ông". Cụ thể, đó là cuốn "Fire in the Valley: The Making of The Personal Computer". Nội dung trong sách đã truyền cảm hứng cho Lei Jun tình yêu với máy tính, từ đó thúc đẩy ông theo đuổi giấc mơ xây dựng một công ty công nghệ tầm cỡ thế giới.

Bên cạnh đó, tỷ phú Trung Quốc cho biết ông cũng bị cuốn hút và ảnh hưởng bởi câu chuyện của Steve Jobs. "Những năm 80 là thời điểm của Steve Jobs. Ông ấy là người hùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho toàn thế giới. Vào đầu những năm 90, ngay cả Bill Gates cũng nhận mình chỉ là một Steve Jobs thứ hai", Lei Jun từng chia sẻ.

Ding Lei (William Ding) - sáng lập tập đoàn NetEase

Ở tuổi 46, ông có giá trị tài sản ước tính khoảng 13,1 tỷ USD. NetEase, có nghĩa là "Net Easy", được thành lập vào năm 1997 khi ông mới 26 tuổi. Ngày nay, nó đã trở thành công ty nổi tiếng với các trò chơi trực tuyến, dịch vụ email, tin tức và sở hữu nền tảng thương mại điện tử Kaola.

Nhưng sản phẩm đầu tiên của NetEase không phải là trò chơi trực tuyến. Ding Lei cho biết, năm 1995, khi lần đầu tiên vào mạng Internet - một cơ hội hiếm có ở Trung Quốc vào thời đó - ông đã rất ngạc nhiên và tin tưởng rằng nó sẽ trở nên phổ biến.

Chàng trai trẻ khi đó nảy ra ý tưởng làm cho mạng Internet trở nên dễ dàng sử dụng hơn với người Trung Quốc, bởi nội dung chủ yếu khi đó bằng tiếng Anh. Ông và nhóm của mình đã phát triển một hệ thống phần mềm bằng tiếng Trung, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ và nội dung mang tới trải nghiệm sử dụng email miễn phí cho mọi người dùng Internet trong nước.

Robin Li - đồng sáng lập Baidu

Ở tuổi 49, giá trị tài sản ước tính của ông khoảng 14,4 tỷ USD. Baidu hiện là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất ở Trung Quốc. Các sản phẩm khác của công ty bao gồm Baidu Encyclopaedia (một dạng bách khoa toàn thư trên nền web) và các nền tảng video iQiyi và PPS.

Trước khi thành lập Baidu, ông đã theo học Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành thư viện học. Sau đó ông được nhận vào Đại học bang New York tại Buffalo, Mỹ để nghiên cứu khoa học máy tính.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Robin Li cho biết nguồn cảm hứng của mình có thể được bắt nguồn từ những ngày học trung học. Khi đó, ông luôn nán lại trong thư viện để tìm kiếm thông tin. Đó là vào những năm 1980. Tuy nhiên, thư viện đó chỉ dành riêng cho các công nhân nhà máy. Vì vậy, ông đã phải mượn thẻ ID của cha mình để có thể lẻn vào. Những trải nghiệm khó chịu khi không thể tìm được những gì mình muốn một cách dễ dàng trong thư viện, đã truyền cảm hứng cho ông để viết ra một công cụ tìm kiếm nổi tiếng trên mạng sau này.

Pony Ma - đồng sáng lập Tencent

Ở tuổi 46, ông có giá trị tài sản ước tính khoảng 29,3 tỷ USD. Ông thành lập Tencent cùng nhóm của mình khi mới 27 tuổi. Zhang Zhidong, một cộng sự khi đó, cũng đang thuộc Top 10 tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc.

Tencent, là viết tắt của từ "tin nhắn phi mã". Công ty này nổi tiếng với các nền tảng mạng xã hội như QQ và WeChat, Tencent Games và các tiện ích internet khác như Tencent Map.

Tiết lộ với China Daily, Pony Ma thừa nhận bản thân là một người khá nhút nhát và đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng cách sao chép những người khác. "Khi đó chúng tôi là một công ty nhỏ, cần đứng trên vai những người khổng lồ để lớn lên", ông nói.

Sau khi sử dụng ICQ, nền tảng nhắn tin tức thời đầu tiên trên thế giới do Israel phát triển, ông nhận ra chưa có thứ gì tương tự vậy ở Trung Quốc. Từ đó, ông cùng nhóm của mình tạo ra ra nền tảng trò chuyện trực tuyến QQ. "Nhưng việc sao chép những người khác không thể làm cho bạn trở nên tuyệt vời. Vì vậy, điều quan trọng là làm thế nào để bản địa hóa một ý tưởng tốt và tạo ra sự đổi mới", ông chia sẻ.

Jack Ma - sáng lập Alibaba

Ở tuổi 54, người đàn ông này có giá trị tài sản ước tính khoảng 37,9 tỷ USD. Sáng lập khi ông 35 tuổi, Alibaba hiện là công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc và điều hành các nền tảng mua sắm trực tuyến nổi tiếng như Taobao và Tmall, các nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay và Ant Financial.

Theo cuốn sách Alibaba: The Inside Story Behind Jack Ma and the Creation of the World’s Biggest Online Marketplace được viết bởi Liu Shiying và Martha Avery, lần đầu tiên Jack Ma sử dụng Internet là ở Seattle, Mỹ vào năm 1995. Khi đó, ông được dạy cách tìm kiếm những thứ trên mạng và từ đầu tiên gõ vào là "bia". Sau đó, ông nhìn thấy thông tin về bia Đức, bia Mỹ, bia Nhật và bia từ nhiều nước khác, nhưng không có bia Trung Quốc.

Ông quyết định thử lại, lần này thêm chữ "Trung Quốc" vào sau. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Không có bia Trung Quốc. Sau đó ông cũng thử tìm kiếm những sản phẩm đặc trưng khác của Trung Quốc, nhưng tất cả những gì nhận được là "không có dữ liệu".

"Điều này khiến ông lưu tâm. Sau đó, Jack Ma bắt đầu phát triển ý tưởng về một công ty, đặc biệt liên quan đến Internet và mọi thứ về Trung Quốc", các tác giả viết.

(theo SCMP)

Bảo Nam