Dù Smart Home Hub của Amazon, Google vẫn chiếm thị phần lớn, người dùng cũng có thêm vài lựa chọn đến từ Samsung, Xiaomi hay Hubittat.

Amazon Echo Dot

Amazon là một trong những công ty tiên phong trong xu hướng nhà thông minh. Loa Amazon Echo tích hợp Alexa trở thành một trong những thiết bị nhà thông minh bán chạy nhất hiện nay. Amazon Echo Dot là phiên bản nhỏ hơn với giá cả phải chăng và tương thích với hầu hết thiết bị thông minh trong nhà. Amazon Echo Dot có bốn màu, dễ dàng lắp đặt như món đồ nội thất bắt mắt. Bốn micro của Echo Dot cũng rất nhạy có thể nhận lệnh bằng giọng nói một cách chính xác. Tại Việt Nam, model này có giá khoảng 800.000 đồng. Nhược điểm của Amazon Echo Dot là trợ lý ảo Alexa chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Google Nest Mini

Loa thông minh của Google phổ biến ở Việt Nam hơn do trợ lý ảo Assistant đã hỗ trợ tiếng Việt. So với bản biền nhiệm, Google Nest Mini cho chất lượng âm thanh lớn hơn, âm bass ấm hơn. Việc nâng cấp lên 3 micro cho phép Nest Mini có thể nhận diện giọng nói chính xác dù ở khoảng cách xa. Điểm cộng của Google Nest Mini so với Echo Dot là có thể dễ dàng kết nối với smartphone Android và các đồ điện tử thông minh khác. Google Nest Mini về Việt Nam theo đường xách tay, giá khoảng một triệu đồng.

Samsung Smart Thing Hub

Nếu không thích các giải pháp của Google hoặc Amazon, bạn có thể tham khảo trung tâm điều khiển nhà thông minh của Samsung. Smart Thing Hub có khả năng tương tích với nhiều thiết bị, hỗ trợ cả giao thức Z-Wave và Zigbee. Ngoài các sản phẩm điện tử gia dụng của Samsung, Smart Thing Hub còn kết nối tốt với các thiết bị của Honeywell, Philips Hue và Kwikset. Tại Việt Nam, Samsung Smart Thing Hub được bảo hành và phân phối chính hãng với giá khoảng 2 triệu đồng.

Hubitat Elevation

Hubitat Elevation chưa phổ biến ở Việt Nam nhưng không quá xa lạ với dân chơi Smart Home. Khác biệt lớn nhất của Hubitat là có thể hoạt động ổn định ngay cả khi không có kết nối Internet. Model này cũng có thể kết nối với rất nhiều thiết bị thông minh và điều khiển ngôi nhà một cách chính xác. Hạn chế của Hubitat là người dùng phải lập trình khá nhiều để các thiết bị trong nhà có thể tự động hoá. Thiết bị chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, giá xách tay khoảng 3 triệu đồng.

Xiaomi AI

Mặc dù tham gia vào thị trường nhà thông minh muộn hơn các đối thủ nhưng ở Việt Nam, các thiết bị của Xiaomi khá phổ biến ở Việt Nam do mẫu mã đẹp, giá thành rẻ và khả năng tương tích cao. Giữa năm 2019, hãng trình làng hai mẫu loa thông minh tên Xiaomi AI với trợ lý ảo Xiao AI Assistant. Tương tự Google Nest Mini hay Amazon Echo Dot, Xiaomi AI cũng có thể kết nối với các thiết bị điện gia dụng, ra lệnh bằng giọng nói bằng trợ lý ảo. Đây cũng là trung tâm điều khiển nhà thông minh rẻ nhất thị trường với giá từ 550.000 đồng.