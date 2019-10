5 tai nghe True Wireless thay thế AirPods

Pamu Slide Plus

Xét về kiểu dáng, Slide Plus khi đeo lên tai trông giống với AirPods hơn cả. Dù thiết kế In-ear, phần ống tai nghe được Pamu thu gọn và vuốt dài xuống. Thay vì tông màu trắng như AirPods, sản phẩm sử dụng màu đen trông nam tính. Thời lượng pin là điểm đáng nể trên mẫu tai nghe True Wireless có giá 3,5 triệu đồng này. Riêng hai tai có thời gian sử dụng lên tới 10 giờ, gấp rưỡi AirPods. Còn hộp đựng có thể cung cấp thêm 50 giờ sử dụng nữa. Đánh đổi lại, hộp của Slide Plus to hơn nhiều so với AirPods và các đối thủ khác.

So với các sản phẩm trong danh sách, Pamu là cái tên ít được biết đến nhất khi xuất phát từ một dự án công nghệ gây quỹ trên Indiegogo.