5 smartphone tầm trung nổi bật mới về Việt Nam

Nokia 7

Đây là smartphone đầu tiên của Nokia có màn hình 18:9 với kích thước 6 inch sử dụng tấm nền IPS độ phân giải Full HD. Màn hình được bo cong bốn góc và được bảo vệ bởi kính cường lực cong 2,5D giống phần lớn smartphone hiện nay. Nokia 7 Plus sẽ thuộc phân khúc tầm trung khi được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 660, RAM 4 GB.

Nokia 7 Plus được trang bị camera kép ống kính Zeiss với một ống góc rộng 12 megapixel và một ống tele 13 megapixel chuyên chụp chân dung. Camera selfie phía trước cũng có độ phân giải lên tới 16 megapixel. Cả camera trước và sau đều sử dụng ống kính do Zeiss sản xuất. Máy chạy Android 8 và pin 3.800 mAh thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc tầm trung.