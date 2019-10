5 smartphone tầm trung có camera góc siêu rộng

Oppo Reno 2F (8,9 triệu đồng)

Reno 2F là phiên bản giá thấp hơn của Reno 2 nhưng vẫn giữ đủ số lượng 4 camera ở phía sau. Các camera có tính năng gần giống với Nova 5T nhưng thông số kỹ thuật lại hơi khác. Với camera góc rộng, Reno 2F có tiêu cự 13 mm, độ phân giải 8 megapixel (so với 16 megapixel của Nova 5T), kích thước cảm biến ảnh cũng nhỏ hơn một chút so với đối thủ là 1/4 inch so với 1/3,1 inch.