5 smartphone 'khổng lồ' giá rẻ

Xiaomi Mi Max 3 - 6,9 inch

Mẫu Android giá hơn 5 triệu đồng của Xiaomi có kích thước màn hình tương đương với máy tính bảng cỡ nhỏ. Nhưng thiết kế viền màn hình mỏng, tỷ lệ hiển thị 18:9 giúp máy vẫn đủ gọn để cầm và sử dụng bằng một tay.

Màn hình 6,9 inch với độ phân giải Full HD trên Mi Max 3 cho chất lượng hiển thị khá tốt với tấm nền IPS LCD. Model có cấu hình ổn so với giá khi dùng chip Snapdragon 636, RAM 4 GB. Ưu điểm của máy còn là pin lớn dung lượng lên tới 5.500 mAh, gấp đôi iPhone 7 Plus và 8 Plus.

Ảnh Xiaomi Mi Max 3