5 smartphone cấu hình 'khủng' nhất 2016

Apple iPhone 7 Plus

Theo xếp hạng đánh giá hiệu năng của Antutu Benchmark, iPhone 7 Plus là smartphone số một trong 2016. Dù so sánh về thông số đơn thuần, cấu hình của model này chưa thể bằng được những smartphone Android cao cấp trong 2016. Nhưng nhờ hệ điều hành iOS, iPhone 7 Plus thể hiện hiệu năng vượt trội qua các bài đánh giá cũng như trong quá trình sử dụng thông thường.

7 Plus là thế hệ iPhone đầu tiên được Apple trang bị RAM lên tới 3GB và dùng vi xử lý A10 Fusion 4 nhân. So với "người anh em" iPhone 7, cấu hình của 7 Plus cũng vượt trội nhờ dung lượng nhiều hơn gấp rưỡi.