Người dùng cần lưu ý chất lượng bình chứa, tính năng an toàn, tiết kiệm điện năng và dịch vụ sau bán hàng... để lựa chọn sản phẩm lâu bền cho gia đình.

Chất lượng bình chứa

Chất lượng bình quyết định tính bền bỉ, an toàn của sản phẩm sau thời gian sử dụng, đặc biệt trong điều kiện có các tác nhân gây hại từ môi trường. Với bình chứa, cần đảm bảo vật liệu sử dụng chịu được áp suất cao. Các sản phẩm bình nóng lạnh được sản xuất từ thép chuyên dụng, sở hữu độ dày từ khoảng 1.8mm đến 2mm sẽ là lựa chọn tối ưu.

Ngoài ra, nguồn nước giếng khoan hay nước bị nhiễm mặn cũng là tác nhân ăn mòn các mối hàn và chân cọc, làm giảm tuổi thọ của bình nước nóng. Ông Văn Đức (50 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại nhà tôi vẫn đang lấy nguồn nước giếng khoan để sinh hoạt, vậy nên bình nước nóng thường xuyên gặp sự cố, tiền sửa chữa bây giờ cũng gần bằng giá mua bình".

Theo tư vấn của các chuyên gia kỹ thuật thương hiệu Olympic, giải pháp cho vấn đề này là công nghệ tráng men ướt có khả năng phủ men tới các chi tiết nhỏ, giúp chống thủng hay rò nước hiệu quả hơn nhờ vậy phù hợp với nguồn nước giếng khoan và nước biển.

Bình nước nóng Olympic sử dụng công nghệ tráng men ướt.

Tính năng an toàn

Các tính năng an toàn - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng cũng là tiêu chí quan trọng khi chọn mua bình nước nóng. Sản phẩm được đánh giá là an toàn khi được trang bị thiết bị an toàn và công nghệ chống giật.

Anh Đức Minh (34 tuổi, Bắc Ninh), chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị nhà tắm cho hay, các loại bình nước nóng đang có mặt trên thị trường đều đã được trang bị van an toàn kiểm soát áp suất trong bình chứa. Trong đó, đảm bảo an toàn là dòng sản phẩm với hệ thống van có 2 chế độ xả giúp áp suất trong bình không vượt ngưỡng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker - cầu dao chống rò điện) đang được tích hợp trên các dòng bình nước nóng cao cấp có khả năng phát hiện rò rỉ và ngắt nguồn điện, phòng tránh nguy cơ chạm mạch gây nguy hiểm cho người dùng.

Tiết kiệm điện năng

Yêu cầu cho các thiết bị gia dụng là khả năng tiết kiệm điện năng, góp phần giảm thiểu chi phí khi sử dụng. Với bình nước nóng, điện năng tiêu thụ của thiết bị chủ yếu được quyết định bởi thanh đốt, do đó người dùng nên tìm hiểu kỹ loại thanh đốt nào được áp dụng cho sản phẩm chọn mua.

Olympic hiện là một trong những thương hiệu bình nước nóng uy tín được nhiều người Việt tin dùng.

Đơn cử như dòng sản phẩm Olympic Atlas, ngoài độ dày bình chứa đạt tiêu chuẩn 2mm, thiết bị chống nổ bình và an toàn điện ELCB, sản phẩm này còn trang bị thanh đốt có vỏ bọc được chế tạo từ hợp kim Incoloy - một vật liệu siêu bền, siêu dẫn nhiệt giúp rút ngắn thời gian làm nóng nước, đồng thời chống ăn mòn rạn nứt.

Bên cạnh đó, máy nước nóng Olympic cũng được trang bị bộ ổn định nhiệt, nhập khẩu trực tiếp từ Pháp với độ chính xác cao, đảm bảo độ bền lên đến 100.000 lần đóng ngắt, tương đương với 20 năm tuổi thọ. Nhờ chi tiết này, khi đạt nhiệt độ lý tưởng, bộ ổn định nhiệt sẽ ngắt toàn bộ điện vào trong bình, giúp tiết kiệm điện từ 8-15%.

Dịch vụ sau bán hàng

Lưu ý cuối cùng là danh tiếng và thương hiệu của bình nước nóng cùng với dịch vụ sau bán hàng. Chọn lựa các thương hiệu uy tín không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn giúp người dùng an tâm về vấn đề bảo hành, bảo trì khi gặp sự cố. Lời khuyên cho người tiêu dùng là nên tham khảo, chọn mua bình nước nóng ở các showroom, cửa hàng tin cậy để sản phẩm được đảm bảo tính bền bỉ, an toàn, tiết kiệm và được hỗ trợ bảo hành trong suốt quá trình sử dụng.

Bảo An