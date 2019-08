3 người đàn ông ở tỉnh Ninh Ba, Trung Quốc vừa bị khởi tố vì lừa đảo qua giao dịch Bitcoin, chiếm đoạt số tiền 150.000 nhân dân tệ.

Đầu tháng 4/2018, 3 người đàn ông Trung Quốc có tên Mao, Trần và Lưu đã cùng nhau lên kế hoạch lừa đảo người chơi tiền ảo trên mạng xã hội qua các giao dịch Bitcoin.

Để thực hiện, đầu tiên, Lưu tìm kiếm những người đang muốn làm giàu trên Wechat, QQ và các trang mạng xã hội khác của Trung Quốc. Sau đó, mời họ tham gia vào diễn đàn "BTC Club" mà do Lưu tạo ra. Trong khi đó, Trần đóng vai trò một chuyên gia tư vấn, dẫn dắt và định hướng khách hàng mua Bitcoin ngay tại diễn đàn. Những người bị lừa đảo đều không hiểu biết nhiều về Bitcoin nên ban đầu chưa dám đầu tư. Để xây dựng lòng tin với những người này, Mao đã tạo ra những giao dịch giả, chứng minh những khoản lợi nhuận có được từ Bitcoin và chụp màn hình, gửi công khai lên nhóm Wechat để tạo sự tin tưởng và kích thích người chơi mua Bitcoin với ước mơ có được những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tháng 9/2018, một người phụ nữ tên Ninh Hải Thôi tới cơ quan an ninh trình báo bị nhóm này lôi kéo vào diễn đàn và các group Wechat của chúng. Cô Ninh cho biết, sau khi tham gia, mỗi ngày, các thành viên trong diễn đàn đều gửi những sao kê tài khoản tiền lãi do đầu tư Bitcoin mang lại. Do đó, cô đã nạp tiền đầu tư mua Bitcoin thông qua tài khoản Wechat, tuy nhiên, sau rất nhiều lần không thể rút được tiền lời, cô đã nhận ra mình đã bị lừa.

Sau khi bị bắt giữ và điều tra, nhóm Mao, Trần, Lưu khai trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2018, họ đã nhận hàng loạt các giao dịch tiền ảo, chiếm tổng số tiền 150.000 nhân dân tệ (tương đương 22.000 USD).

Ngày 28/7/2019, tòa án nhân dân tỉnh Ninh Ba đã tuyên án Lưu, Trần và Mao 3 năm 3 tháng tù và phạt hành chính với tội danh lừa đảo.

Diễm Hoàng (theo 120btc)