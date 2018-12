Theo số liệu từ Canalys, Apple đã bán ra tới 29 triệu iPhone X chỉ riêng trong tháng 12 năm ngoái, trong đó riêng thị trường Trung Quốc là 7 triệu máy. "Doanh số iPhone X bán ra trong tháng 12 là hết sức ấn tượng, dù nó có giá khởi điểm lên tới 999 USD", nhà phân tích Ben Stanton của Canalys nhận định.

iPhone X đạt doanh số cao trong tháng 12 năm ngoái.

Cũng theo Stanton, Apple đã phải vật lộn với nhiều khó khăn trước khi bán ra iPhone X, do đó con số trên vẫn thấp hơn so với kỳ vọng. Bên cạnh giá bán cao, máy còn khó sản xuất và bán ra chậm hơn so với iPhone 8 và iPhone 8 Plus (iPhone X bán ra ngày 3/11 với số lượng hạn chế). Tuy vậy, nhờ vào nhu cầu mua sắm của người dùng trong kỳ nghỉ lễ (chủ yếu là trước Giáng sinh), máy vẫn đạt doanh số cao.

Bên cạnh iPhone X, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 7 và iPhone 8 cũng đạt doanh số tốt. "Có thể nói Apple đang có quý thành công nhất trong năm 2017 nhờ vào chiến lược thay đổi danh mục đầu tư sản phẩm trong quý III. iPhone X với Face ID và màn hình tràn viền tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm từ Samsung, Huawei, Google ở phân khúc cao cấp, trong khi các sản phẩm thấp hơn cũng chiếm ưu thế dù đắt tiền hơn các mẫu máy khác", ông TuanAnh Nguyen, chuyên gia phân tích của Canalys, cho biết.

Apple vẫn chưa đưa ra kết quả tài chính trong quý cuối 2017 của mình. Dự kiến, công ty Mỹ sẽ công bố vào đầu tháng 2/2018 tới.

Lâm Anh (theo BGR)