Trong một thập kỷ phát triển, 2014 là năm rực rỡ nhất bởi có nhiều sản phẩm ấn tượng từ Samsung, HTC, Motorola và LG.

HTC One M8

HTC One M8. Ảnh: Cnet.

Tiếp nối thành công của HTC One M7 vào năm 2013, HTC One M8 là một trong những sản phẩm đẹp nhất từ nhà sản xuất smartphone Đài Loan với lớp vỏ nhôm nguyên khối và mặt lưng đen nhám. Ngoại hình của M8 được đánh giá là cao cấp hơn Galaxy S5. Bên cạnh đó, máy trang bị loa BoomSound đem tới âm thanh sống động và giao diện HTC Sense bắt mắt hơn Samsung TouchWiz và LG UI. Tuy nhiên, khả năng chụp ảnh của lại là khuyết điểm của HTC One M8 so với các đối thủ cùng phân khúc như Galaxy S5 và iPhone 6.

LG G3

LG G3. Ảnh: Cnet.

Samsung, LG và HTC từng được coi là ba "ông lớn" trên thị trường điện thoại Android. Vào năm 2014, LG giới thiệu mẫu G3 với màn hình IPS LCD 5,5 inch chất lượng Quad HD, tương thích hoàn hảo cho các video trên YouTube. Ngoài ra, máy cũng được trang bị cấu hình mạnh mẽ, gồm chip xử lý Snapdragon 801 cao cấp và 3GB RAM. Chất lượng camera và thời lượng pin của LG G3 cũng được đánh giá ở mức khá.

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5. Ảnh: Cnet.

Dù không phải bản nâng cấp đáng giá từ Galaxy S4 do lớp vỏ nhựa trông khá rẻ tiền, Galaxy S5 chiếm được cảm tình của người dùng nhờ hiệu năng cao và khả năng chống chịu va đập tốt. Mẫu smartphone này vẫn được nhiều người sử dụng cho đến ngày nay. Thậm chí, một số đề xuất Samsung nên dùng thiết kế nhựa thay hai mặt kính trên smartphone hiện đại để tăng độ bền. Trang Android Authority nhận xét, Galaxy S5 không phải smartphone tốt nhất năm 2014, nhưng là một trong những sản phẩm đáng nhớ nhất của Samsung.

OnePlus One

OnePlus One. Ảnh: Tech Bug.

OnePlus One ra mắt năm 2014, bắt đầu cho xu hướng sản xuất smartphone cấu hình cao và mức giá phải chăng trên thị trường smartphone ngày nay. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 801, 3GB RAM và giá chỉ từ 299 USD. Với biệt danh "kẻ hủy diệt flagship", OnePlus ưu tiên trải nghiệm tổng thể trên thiết bị, thay vì nâng cấp tiêu chuẩn chống nước hay lớp vỏ kim loại làm giá thành sản phẩm vượt ngưỡng 700 USD. Tuy nhiên, công ty Trung Quốc cũng vấp phải không ít chỉ trích vì chiến lược quảng cáo thái quá vào thời điểm đó.

Google Nexus 6

Google Nexus 6. Ảnh: Cnet.

Bên cạnh Galaxy Note 4, Google Nexus 6 là sự lựa chọn hiếm hoi cho người muốn sở hữu phablet vào năm 2014. Máy có màn hình 6 inch, kết hợp cùng cấu hình mạnh mẽ gồm chip xử lý Snapdragon 805, 3GB RAM và pin 3.220 mAh. Bên cạnh đó, Google Nexus 6 cũng được đánh giá cao nhờ loa ngoài sống động, camera trên trung bình và thiết kế dễ cầm bất chấp kích thước lớn. Sản phẩm hợp tác giữa Google và Motorola cũng được biết tới là một trong những thiết bị đầu tiên hỗ trợ hệ điều hành Android 5 Lollipop với giao diện được làm mới theo phong cách đơn giản (Material Design).

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4. Ảnh: Cnet.

Khi smartphone trở nên phổ biến hơn, Samsung tận dụng cơ hội để bứt phá với dòng Galaxy Note. Android Authority đánh giá Galaxy Note 4 là mẫu smartphone hàng đầu năm 2014 bởi màn hình 5,7 inch chất lượng Quad HD, bút cảm ứng S Pen mới và khả năng chụp ảnh ổn định hỗ trợ chống rung quang học. Ngoài ra, Galaxy Note 4 thể hiện sự vượt trội so với các mẫu smartphone cỡ lớn khác nhờ tính năng đa nhiệm.

Apple iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Apple iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Ảnh: Cnet.

Điện thoại Android trước đây luôn có lợi thế về kích thước màn hình, nhưng Apple đã phá vỡ thế độc tôn đó khi quyết định bổ sung iPhone 6 Plus cỡ lớn bên cạnh iPhone 6 tiêu chuẩn vào năm 2014. Bộ đôi này hiện vẫn là những mẫu iPhone ăn khách nhất trong lịch sử Apple. So với thế hệ trước, dòng iPhone 6 được thay đổi đôi chút về thiết kế, màn hình cải tiến và vi xử lý mới Apple A8 đời mới. Theo Android Authority, iPhone 6 Plus không thực sự là thiết bị đa năng như Galaxy Note 4, nhưng chỉ với màn hình lớn hơn cũng đủ khiến nhiều tín đồ Android chuyển sang iOS.

Sony Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact

Sony Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact. Ảnh: 365 Mobile.

Ra mắt chỉ sáu tháng sau dòng Xperia Z2, bộ đôi Xperia Z3 và Xperia Z3 Compact đã gây ấn tượng nhờ thiết kế hai mặt kính kết hợp với khung kim loại và hiệu năng cao hơn. Tuy nhiên, việc trung thành với thiết kế lỗi thời trong thời gian dài khiến công ty Nhật Bản dần đánh mất vị thế trên thị trường smartphone.

Motorola Moto X (2014)

Motorola Moto X (2014). Ảnh: Cnet.

Sau nhiều năm lận đận, Motorola gây ấn tượng dưới thời Google nhờ phiên bản Moto X đầu tiên vào năm 2013 và tiếp nối với bản nâng cấp năm 2014. Dù cấu hình không quá nổi bật, Moto X thu hút người dùng nhờ khả năng tùy biến ngoại hình hiếm có với Moto Maker và bộ phụ kiện Moto Mod đa dạng. Trên phiên bản 2014, Motorola cho phép người dùng tự do lựa chọn màu sắc, cũng như chất liệu mặt lưng bằng nhựa, da hoặc gỗ. Tuy nhiên, công ty không thể duy trì thành công trong các năm tiếp theo. Moto X Pure Edition 2015 bị lu mờ bởi Google Nexus 6 và Samsung Galaxy S6, trong khi Moto X4 2017 lại thiếu điểm nhấn so với thế hệ tiền nhiệm.

Motorola Moto G (2014)

Motorola Moto G (2014). Ảnh: Cnet.

Moto G là dòng smartphone phổ biến nhất mọi thời đại của Motorola nhờ hiệu năng đủ dùng, chất lượng gia công ổn và giá thành rẻ. Phiên bản Moto G (2014) được trang bị màn hình 5 inch, loa ngoài lớn bố trí ở phía trước và mặt lưng có thể tùy biến. Dù thiếu kết nối 4G LTE, mẫu smartphone này vẫn được đánh giá là tốt trong tầm giá.

