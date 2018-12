Hack tài khoản Gmail, Yahoo với giá 129 USD

200 triệu tài khoản người dùng Yahoo! bị bày bán công khai.

Theo IBTimes, một tin tặc có biệt danh "Peace" hoặc "peace_of_mind" đã đăng tải hơn 200 triệu tài khoản người dùng Yahoo! lên một Dark Web (trang web có thể truy cập công khai nhưng ẩn địa chỉ IP máy chủ chứa trang web đó) có tên The Real Deal. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm tên người dùng, mật khẩu được mã hóa MD5 và ngày sinh đang được bán với giá 3 Bitcoins, tương đương 1.838 USD.

Phân tích dữ liệu "mẫu" mà Peace tải lên, các chuyên gia cho biết chúng đã bị đánh cắp từ năm 2012. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể.

Trong khi đó, Yahoo! cho rằng số dữ liệu này chưa được xác thực liệu có phải của họ hay không, nhưng thừa nhận đây có thể là "chiến lợi phẩm" mà tin tặc có được sau những đợt tấn công vào website của họ.

"Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân và luôn bảo vệ an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, việc dữ liệu có thể có liên quan đến Yahoo! bị rao bán công khai như vậy thực sự nghiêm trọng. Đội ngũ an ninh của chúng tôi đang làm việc để xác minh sự thật. Với những gì đã xảy ra, bạn nên tạo một mật khẩu mạnh, sử dụng phần mềm quản lý mật khẩu, không sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ khác nhau nhằm đảm bảo an toàn", một phát ngôn viên của Yahoo! cho biết.

Theo Vice Motherboard, đây là lần đầu tiên Yahoo! không khẳng định, cũng không phủ nhận việc mình bị tấn công.

Việc tài khoản Yahoo! bị rao bán gây hoang mang, lo lắng. Theo Thehackernews, đã có hơn 1 tỷ tài khoản và thông tin người dùng của các mạng xã hội lớn như LinkedIn (160 triệu), MySpace (360 triệu), VK.com (100 triệu)… bị rò rỉ.

Bảo Lâm