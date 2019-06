iPhone XS, Galaxy S10, S10+ tụt xuống giữa bảng xếp hạng vì sự xuất hiện của những smartphone cấu hình cao tới từ Trung Quốc.

Bussiness Insider vừa công bố bảng xếp hạng 20 smartphone tốt nhất tại thị trường Mỹ tính đến cuối tháng 5/2019. Danh sách này có nhiều xáo trộn so với hai tháng trước bởi có thêm một số smartphone mới, còn một số smartphone cao cấp của Huawei biến mất.

20. LG G8

Ảnh: TheVerge.

Không xuất hiện tại nhiều thị trường trên thế giới, G8 vẫn được quan tâm tại Mỹ. Smartphone cao cấp nhất ra đầu 2019 của LG có giá chưa tới 800 USD, cạnh tranh với Galaxy S10e và iPhone XR. Mẫu Android này có thiết kế mỏng, vẫn giữ màn hình 6,1 inch "tai thỏ" nhưng có thêm công nghệ bảo mật lạ mang tên Hand ID, cho phép nhận diện và xác thực chủ nhân bằng tĩnh mạch trong lòng bàn tay.

19. Moto G7

Ảnh:PCmag

Moto G được đánh giá cao trong phân khúc điện thoại tầm trung giá 300 USD. Sản phẩm của Motorola đem đến cảm giác của một thiết bị cao cấp với số tiền vừa phải. Moto G7 có màn hình "giọt nước" 6,2 inch, dùng chip Snapdragon 632, RAM 4 GB, camera kép phía sau và được bán với giá 300 USD.

18. iPhone 7 và 7 Plus

Ảnh: Tuấn Anh

Đây là hai smartphone đầu tiên của Apple có thiết kế chống nước. Cả hai đều đã ra mắt được gần 3 năm. Tuy nhiên, iPhone 7 và 7 Plus vẫn được Apple duy trì trên thị trường và xếp vào nhóm smartphone có giá thấp nhất của hãng, lần lượt 450 và 570 USD.

iPhone 7 Plus có màn hình lớn hơn với kích thước 5,5 inch. Máy cũng có camera kép thay vì camera đơn như iPhone 7. Vì thế, nó có tính năng chụp ảnh chân dung giống các model đời mới như iPhone X, XS hay XS Max.

17. LG V40

Ảnh: Mashable.

Ra từ cuối năm ngoái nhưng V40 còn được đánh giá cao hơn G8. Smartphone này của LG có cụm ba camera sau và camera kép phía trước. Máy dùng bộ giải mã âm thanh Quad DAC, có cổng cắm giắc tai nghe 3,5mm. LG V40 sử dụng màn hình P-OLED 6,4 inch độ phân giải 2K, vi xử lý Snapdragon 845, RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB.

16. Razer Phone 2

Ảnh: Verge

Trong khi hầu hết smartphone có màn hình 60 Hz, sản phẩm này có thông số cao gấp đôi, 120 Hz - cho hình ảnh mượt mà, bất kể chơi game hay sử dụng bình thường. Máy hoàn thiện với thiết kế nam tính, hỗ trợ sạc không dây, chống nước, camera kép. Đi kèm với chip Snapdragon 845 và pin 4.000 mAh, Razer Phone 2 hướng đến nhu cầu chính là chơi game di động.

15. iPhone 8

Ảnh: Apple.

iPhone 8 có ngoại hình không khác nhiều iPhone 7 khi chỉ thay đổi từ mặt lưng làm từ nhôm sang kính. Tuy nhiên, máy cho cảm giác cầm chắc chắn hơn và thêm được tính năng sạc không dây, bên cạnh sạc nhanh. iPhone 8 có vóc dáng nhỏ gọn như iPhone X và XS nhưng màn hình chỉ 4,7 inch do sử dụng thiết kế truyền thống, vẫn có cảm biến vân tay Touch ID.

14. Samsung Galaxy S9

Ảnh: Tuấn Anh

Galaxy S9 ra mắt đã hơn một năm nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế màn hình tràn viền kiểu vô cực, nhiều màu sắc. Máy có màn hình 5,8 inch nhưng kích thước ngang với iPhone 8 và iPhone 7. Đây là một lựa chọn cho người dùng ưa smartphone Android cao cấp nhưng nhỏ gọn. Điểm hy sinh ở sản phẩm là có camera đơn thay vì camera kép như nhiều smartphone đời mới của Samsung.

13. iPhone 8 Plus

Ảnh: Tuấn Anh

iPhone 8 Plus là phiên bản phóng to của iPhone 8 và kích thước ngang với iPhone 7 Plus. 8 Plus vẫn có màn hình 5,5 inch Full HD cùng kích thước cồng kềnh, do màn hình 5,5 inch có đường viền bao quanh khá dày. iPhone 8 Plus có cấu hình giống hệt iPhone X nhưng có thời lượng pin lâu hơn và dùng cảm biến vân tay Touch ID truyền thống, không dùng Face ID.

12. iPhone X

Ảnh: Telegraph.

Sản phẩm đánh dấu 10 năm iPhone xuất hiện và cũng tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới cho dòng smartphone của Apple, không còn cảm biến vân tay mà thay vào đó là màn hình tai thỏ và cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID. Đây cũng là iPhone đầu tiên sử dụng màn hình công nghệ OLED.

11. Samsung Galaxy S9+

Ảnh: Tuấn Anh

S9+ là phiên bản phóng to của Galaxy S9 với màn hình tăng từ 5,8 inch lên thành 6,2 inch. Ngoài ra, Samsung cũng làm cho model cao cấp hơn khi có camera ống kính kép ở mặt lưng, có thể thay đổi được khẩu độ, f/1.5 hoặc f/2.4, để phù hợp với điều kiện chụp sáng hoặc tối.

Mỹ Anh (theo Bussiness Insider)