Sự xuất hiện của Pixel 4 trong tháng 11/2019 khiến iPhone X bị loại khỏi bảng xếp hạng.

So với tháng trước, bảng xếp hạng do Business Insider thực hiện có một thay đổi. Các điện thoại trong danh sách được đánh giá về thiết kế, tính năng và hiệu năng so với giá bán. Tuy nhiên, sản phẩm được lựa chọn từ thị trường Mỹ nên vắng nhiều smartphone thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Huawei...

20. LG V40

Điện thoại LG biến mất ở Việt Nam và thị phần của hãng này trên toàn cầu cũng tụt xuống sau các thương hiệu Trung Quốc, nhưng smartphone LG vẫn được ưa chuộng tại Mỹ. V40 là smartphone cao cấp của năm 2018. Máy có lợi thế ở khả năng nghe nhạc khi tích hợp chip giải mã DAC riêng. Màn hình OLED 6,4 inch với độ phân giải QHD+ và thiết kế khuyết kiểu tai thỏ giống iPhone X. Mặt lưng là cụm camera 3 ống kính.

19. LG G8

G8 có thiết kế gọn nhẹ, nặng chỉ 167 gram, có bộ vỏ chống được nước, màn hình OLED rộng 6,1 inch. Điểm thu hút của sản phẩm là có cảm biến quét tĩnh mạch, cho phép mở khoá hoặc điều khiển bằng lòng bàn tay nhưng khi sử dụng thực tế, tính năng này không hữu dụng.

18. Moto G7

G7 nằm trong nhóm trung cấp với giá 300 USD. Sản phẩm không xuất hiện tại Việt Nam mà được kinh doanh chính tại Mỹ. Thiết kế với khung kim loại, mặt lưng kính, cùng hệ điều hành Android giao diện gốc là ưu điểm của sản phẩm. Camera kép chỉ hỗ trợ chụp ảnh xoá phông là hạn chế.

17. Razer Phone 2

Smartphone chơi game là xu hướng đang được quan tâm một năm trở lại đây. Sau nhiều lần giảm, mức giá 400 USD (khoảng 10 triệu đồng) khiến cho Razer Phone là lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều người. Máy có cấu hình mạnh, màn hình độ quét cao 120Hz hướng đến game thủ cùng thiết kế nam tính, tạo dáng vẻ khác biệt. Hạn chế là chất lượng camera không tốt.

16. Samsung Galaxy S9/S9+

Dù Galaxy S10 và Note 10 đã xuất hiện, Galaxy S9 và S9 Plus vẫn là những sản phẩm hấp dẫn từ thiết kế cho tới tính năng. Bộ đôi có màn hình tràn viền 5,8 inch và 6,2 inch với khung nhôm, mặt lưng kính. Cả hai đều sử dụng cảm biến vân tay ở mặt lưng, cho thao tác sử dụng nhanh và chính xác hơn kiểu bên trong màn hình.

Sau 1 năm rưỡi xuất hiện, Galaxy S9 chính hãng không còn xuất hiện nhiều ở thị trường Việt Nam nữa. Máy chủ yếu được bán ra ở thị trường xách tay.

15. iPhone 8/8 Plus

Đây là bộ đôi xuất hiện cùng lúc với iPhone X năm 2017. Cả hai vẫn mang thiết kế truyền thống với màn hình viền dày, tích hợp cảm biến vân tay Touch ID và chưa có Face ID. iPhone 8 Plus có camera kép còn iPhone 8 thì không. Việc tiếp tục được cập nhật lên hệ điều hành iOS 13 là lợi thế của model đã hơn 2 năm tuổi này.

14. iPhone XS/XS Max

Bộ ba iPhone 11 xuất hiện kéo vị trí của 2 sản phẩm này xuống nửa cuối của bảng xếp hạng. Trên các phần mềm đo hiệu năng như AnTuTu, số điểm mà bộ đôi này đạt được vẫn bỏ xa những smartphone Android hàng đầu.

XS và XS Max đều dùng màn hình OLED với thiết kế tai thỏ, sử dụng vi xử lý A12 Bionic được Apple phát triển đầu tiên trên tiến trình 7 nm. Cũng như iPhone X, XS và XS Max không còn được Apple bán rộng rãi trên thị trường.

13. Google Pixel/Pixel 3 XL

Lợi thế ở sản phẩm của Google là luôn được cập nhật Android sớm. Pixel 3 và Pixel 3 XL khác nhau về kích thước với màn hình lần lượt 5,5 và 6,3 inch. Dù sử dụng hệ thống camera đơn, cả hai đều có thể chụp ảnh thiếu sáng tốt và hỗ trợ chụp ảnh chân dung xoá phông nhờ công nghệ AI. Điểm đáng cân nhắc ở smartphone của Google là thiết kế không bắt mắt như các smartphone Android khác.

12. Google Pixel 4/Pixel 4 XL

Khác với những thế hệ tiền nhiệm, Pixel 4 và 4 XL không được đánh giá cao sau khi ra mắt. Máy thậm chí còn không lọt vào top 10. So với iPhone và các smartphone Android cao cấp cùng tầm giá, thiết kế của Pixel không hấp dẫn bằng với mặt lưng nhựa, màn hình vẫn còn viền dày.

Được bổ sung thêm camera thứ hai phía sau, nhưng thay vì ống kính góc siêu rộng, Google lại dùng ống kính tele. Vẫn giữ được lợi thế là sử dụng Android phiên bản mới nhất, hiệu năng cao và camera AI ấn tượng, nhưng Pixel 4 và 4 XL cũng gặp phải những lỗi đáng tiếc như cảm biến nhận diện khuôn mặt không an toàn như Face ID, màn hình 90 Hz gặp trục trặc.

11. Samsung Galaxy Note 10

Dù mới xuất hiện từ tháng 8, vị trí của Note 10 trong bảng xếp hạng của Business Insider không cao. Đây thực chất là phiên bản thu nhỏ của Galaxy Note 10+ khi có màn hình nhỏ hơn (6,3 inch) và độ phân giải Full HD+. Bộ nhớ RAM cũng được rút xuống còn 8 GB thay vì 12 GB. Hỗ trợ sạc nhanh nhưng công suất tối đa chỉ đạt mức 25 W. Đổi lại, ngoài giá thấp hơn sản phẩm lại có nhiều màu sắc hơn đàn anh.

