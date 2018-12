Trang công nghệ Tech Insider vừa đưa ra danh sách 20 mẫu smartphone tốt đáng mua nhất tính tới giữa 2016 tại thị trường Mỹ. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên tiêu chí về chất lượng, thiết kế, tính năng cũng như giá bán so với giá trị sử dụng mang lại.

Danh sách tổng hợp này gây chú ý khi không có bất kỳ mẫu nào của Sony.

20. BlackBerry Passport Silver

Với màn hình cảm ứng 4,5 inch dạng vuông kích thước lớn kết hợp cùng bàn phím QWERTY, Passport sở hữu kiểu dáng khác lạ với hầu hết smartphone trên thị trường hiện giờ. Ngoài phiên bản Black, Passport còn phiên bản Silver với khung viền kim loại và dáng vẻ mạnh mẽ hơn.

19. BlackBerry Classic

Classic dành cho ai yêu thích sự cổ điển, truyền thống của BlackBerry với vóc dáng nhỏ gọn hơn Passport, bàn phím QWERTY đặc trưng kiểu 4 hàng với dãy phím điều hướng riêng, đem trở lại hai phím nhận và từ chối cuộc gọi.

18. Micorsoft Lumia 950

Không còn nhiều lựa chọn cho người dùng yêu thích Windows Phone hiện giờ. Lumia 950 là cái tên sáng giá nhất nhờ sở hữu phần cứng mạnh như smartphone Android cao cấp, màn hình QuadHD 2K và camera công nghệ PureView.

17. BlackBerry Priv

Đây là smartphone chạy Android đầu tiên của BlackBerry. Việc chuyển sang nền tảng của Google giúp cho kho ứng dụng của Priv phong phú hơn bất kỳ mẫu điện thoại BlackBerry nào. Sản phẩm còn gây chú ý với thiết kế màn hình cong tràn 2 viền và bàn phím trượt.

16. HTC One A9

One A9 cũng không có cấu hình cao nhưng gây chú ý ở thiết kế. Nhiều người còn cho rằng sản phẩm mang nhiều nét giống với iPhone 6 và 6s của Apple.

15. Moto G3

Đây là thế hệ thứ ba của dòng smartphone Android giá rẻ mang thương hiệu Motorola. Moto G3 sở hữu màn hình 5 inch với độ phân giải HD, camera chính 13 megtapixel và bộ vỏ có khả năng chống nước.

14. iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus vẫn là điện thoại có pin dung lượng cao nhất của Apple hiện giờ, nhiều hơn cả iPhone 6s Plus. Apple không đổi thiết kế ở dòng iPhone mới nên kiểu dáng của 6 Plus cũng không bị "lỗi mốt".

13. iPhone 6

Sự xuất hiện của 6s rồi SE khiến cho giá bán của iPhone 6 giảm mạnh. Trong khi đó, kiểu dáng của máy không khác nhiều so với iPhone 6s, dù thiếu bản màu vàng hồng và không còn màu vàng.

12. Moto X Pure

Dù không phải Nexus, Moto X Pure lại là mẫu Android có giao diện gần như nguyên bản của Google, đem lại trải nghiệm sử dụng mượt. Trong khi về ngoại hình, máy có màn hình lên tới 5,7 inch và khả năng tuỳ biến vỏ đa dạng. Đáng tiếc là X Pure không được bán chính hãng ở Việt Nam.

11. Samsung Galaxy Note 5

Galaxy Note vẫn là dòng smartphone cao cấp nhất của Samsung. Ngoài cải tiến về bút cảm ứng S-Pen và cấu hình so với các mẫu Note đời trước, Note 5 còn khoác lên ngoại hình theo phong cách mới của Galaxy S6 và S7.

Tuấn Anh