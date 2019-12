10 smartphone nhiều camera nổi bật nhất 2019

Xiaomi Mi Note 10 (13 triệu đồng)

Máy có 5 camera sau và là smartphone có nhiều camera sau nhất. Camera chính dùng cảm biến ISOCELL Bright HMX 108 megapixel do Samsung và Xiaomi hợp tác sản xuất. Ống kính này có khẩu độ f/1.7, hỗ trợ chống rung quang học bốn trục OIS, cảm biến 1/1,33 inch cùng mật độ điểm ảnh cao giúp chụp ảnh chi tiết và tốt hơn ở điều kiện thiếu sáng. Hệ thống 5 camera sau có ống kính 5 "chấm" f/2.0 với zoom quang 5x và hỗ trợ zoom hỗn hợp lên tới 50x, ống kính tele 12 megapixel zoom 2x, ống kính góc siêu rộng 117 độ 10 megapixel và ống kính 2 megapixel chụp macro với khoảng cách lấy nét gần nhất chỉ 1,5 cm. Máy còn có hai đèn flash với hai tone màu khác nhau. Mi Note 10 có thiết kế khung kim loại và hai mặt kính với phần mặt kính trước và sau được bo cong vào khung viền giống Galaxy Note10. Mi Note 10 sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 6,47 inch độ phân giải FullHD+ với tính năng Always On Display cùng cảm biến vân tay dưới màn hình.