10 smartphone mất giá nhất tại Mỹ

6. Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3 là mẫu smartphone cao cấp nhất được Sony giới thiệu trong năm 2018. Máy đi kèm màn hình P-OLED 6 inch cong tràn cạnh giống dòng Galaxy S và Note. So với thế hệ tiền nhiệm, Sony đã thu gọn đáng kể viền màn hình nhưng trông vẫn khá dày so với các đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh đó, máy chỉ trang bị một camera 19 megapixel duy nhất ở mặt sau và không được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh. So với đầu năm 2019, giá trị giao dịch của Xperia XZ3 cũ tại Mỹ bằng 50% giá máy mới. Ảnh: Engadget.