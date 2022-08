Số dư hàng triệu tài khoản ETC có là 'tiền chết'?

Chiều 4/8, Bộ Giao thông Vận tải họp kiểm điểm việc thực hiện thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc toàn quốc từ 1/8. Giải thích việc tài xế phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản ETC trên bốn tuyến đường do VEC quản lý, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết yêu cầu này nhằm đảm bảo có tiền trong tài khoản trước khi vào cao tốc, không để ùn tắc kéo dài tại các điểm ra. Đối với việc nạp tiền vào tài khoản phải mất phí, đại diện hai nhà cung cấp dịch vụ không dừng là VETC và VDTC cho biết doanh nghiệp không thu bất cứ loại phí nào của người dân. Phí này là do phía ngân hàng hoặc đơn vị trung gian thanh toán quy định. Hai đơn vị đang tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để xem xét liên kết dịch vụ và miễn phí khi nạp tiền vào tài khoản giao thông.