Số ca Covid-19 tại Ấn Độ có thể lên nửa tỷ

Các chuyên gia lo ngại số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ có thể cao hơn thực tế đến 30 lần, với nửa tỷ người đã nhiễm virus.

Từ khi đại dịch bùng phát, nhiều chuyên gia cảnh báo nước này báo cáo thiếu lượng bệnh nhân Covid-19 vì một số lý do như cơ sở hạ tầng y tế yếu kém, tỷ lệ xét nghiệm thấp và lỗi kiểm đếm.

Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách ở New Delhi, cho biết: "Ai cũng biết số ca nhiễm và tử vong đều thấp hơn so với thực tế. Năm ngoái, chỉ khoảng một trong 30 trường hợp dương tính được phát hiện bằng hình thức xét nghiệm. Vì vậy, số ca nhiễm được báo cáo thấp nghiêm trọng. Những gì chúng ta thấy trước mắt là có nhiều người chết hơn so với ghi nhận".

Khi làn sóng Covid-19 đầu tiên hạ nhiệt vào năm 2020, chính phủ chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong thấp là dấu hiệu cho thấy đất nước đã thành công trong việc xử lý ổ dịch, quyết định nới hạn chế. Hồi tháng 8/2020, Thủ tướng Narenda Modi đã ca ngợi thành công này để xây dựng niềm tin rằng cả đất nước sẽ chiến thắng Covid-19.

Đến nay, trận chiến tiếp diễn. Theo mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Đại học Washington, Mỹ, số người chết hàng ngày ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng đến giữa tháng 5, lên hơn 13.000 một ngày - gấp 4 lần so với hiện tại.

Nâng lực xét nghiệm của Ấn Độ đã tăng đáng kể từ làn sóng Covid-19 đầu tiên, lên hơn 500.000 người mỗi ngày. Hiện nay, chính phủ thực hiện khoảng gần 2 triệu xét nghiệm mỗi ngày, theo Soumya Swaminathan, nhà khoa học chính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên điều này là chưa đủ, vì tỷ lệ dương tính toàn quốc là khoảng 15%. Ở một số thành phố như New Delhi, con số lên tới 30%.

"Điều đó có nghĩa rất nhiều người nhiễm bệnh ngoài kia mà không ai hay biết vì khả năng xét nghiệm kém. Sau này, chúng ta mới thực sự biết con số là bao nhiêu", bà nói thêm.

Các giàn hoả táng tại New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 26/4. Ảnh: CNN

Theo Bhramar Mukherjee, giáo sư thống kê sinh học và dịch tễ học tại Đại học Michigan, có nhiều lý do khiến nước này thiếu hụt xét nghiệm. Giới chức đã bỏ lỡ các bệnh nhân không triệu chứng. Báo cáo số ca dương tính từ các thành phố và bang cũng không thống nhất. Người nghèo đôi khi không đủ thời gian đi kiểm tra hoặc đến các cơ sở y tế.

Ngay cả trước đại dịch, Ấn Độ cũng không báo cáo đủ đố người chết hàng năm. Hạ tầng y tế quốc gia thiếu thốn ngay cả ở thời điểm bình thường, chỉ 85% trường hợp tử vong toàn quốc được kiểm đếm trong hệ thống của chính phủ. Theo Tiến sĩ Hemant Shewade chuyên gia y học cộng đồng, chỉ 22% người chết được bác sĩ đưa ra nguyên nhân tử vong chính thức.

Phần lớn người Ấn Độ ra đi tại nhà hoặc những nơi khác mà không phải ở bệnh viện. Khi các cơ sở y tế hết chỗ - vấn đề phát sinh trong làn sóng Covid-19 thứ hai - bác sĩ không thể có mặt bên cạnh các bệnh nhân để chỉ định nguyên nhân tử vong.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 18.368.096 ca nhiễm và 204.812 ca tử vong, tăng so với hôm 28/4 lần lượt 379.459 và 3.647 ca.

Thục Linh (Theo CNN)