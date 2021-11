Sợ bị mời cưới

Chưa hết nửa tháng 11 Phương Oanh đã nhận được năm thiệp mời cưới. "Tháng này lại đói", cô gái 27 tuổi thở dài.

Dù Covid-19 đang có dấu hiệu phức tạp trở lại nhưng đám bạn đồng trang lứa của cô cưới "rủ nhau cưới" khá nhiều vì năm nay được tuổi và các cặp đôi cũng đã ém mình chờ đợi suốt gần hai năm qua.

Thông thường, các đám cưới sẽ tổ chức tại khách sạn hoặc nhà hàng để tiện mời bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng tròn một tháng "mở cửa" và 20 ngày công bố cấp độ dịch lần một, nguy cơ dịch bệnh của Hà Nội được đánh giá cao hơn, số ca nhiễm trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng.

Ngày 1/11, thành phố đã ban hành quy định lễ cưới không tập trung quá 30 người. Cả năm đám đã thay đổi kế hoạch, chỉ mời bạn bè thân thiết và Oanh là một trong số 30 người nên không còn cách gì "trốn". Oanh nhẩm tính, bốn đám thân thiết phải mừng một triệu đồng, một của đồng nghiệp cũ gửi 500.000 đồng, tổng cộng 4,5 triệu đồng.

Nhưng hai tháng qua, thu nhập của cô chỉ gồm 2,8 triệu đồng trợ cấp thất nghiệp và 2 triệu đồng nhận viết bài quảng cáo. Số tiền này bị buộc phải co kéo để đóng tiền nhà và ăn uống. Cô gái trẻ thường gộp bữa sáng và bữa trưa thành một, làm thêm ruốc, muối vừng để giảm bớt tiền mua thức ăn.

Nhưng liên tục nhận thiệp hồng khiến kế hoạch thắt lưng buộc bụng của Oanh phá sản. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le thế này", Oanh nói.

Đám cưới online với 3 điểm cầu tại công ty ở Quảng Ninh và gia đình hai bên ở Nghệ An của chị Phan Thị Kiều và anh Phan Văn Lịch ở Quảng Ninh, sáng 15/10. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều cặp đôi đã quyết định tổ chức hôn lễ trực tuyến để đảm bảo giãn cách, phòng chống Covid-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không bị rơi vào tình huống kẹt tiền như Phương Oanh nhưng Hồng Nhung, 26 tuổi, ở Cầu Giấy cũng ám ảnh chuyện được mời cưới. Cô sợ tiếp xúc với nhiều người sau giãn cách. Vừa nhận thiệp, cô không ngầnn ngại hỏi đám cưới dự tính mời bao nhiêu người. "Tôi bị choáng khi biết bạn thân định làm khoảng 60 mâm ở quê, mỗi mâm 6 người", Nhung cho biết.

Trạng thái tâm lý của Nhung được các chuyên gia của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ gọi là "Hội chứng FOGO" (Fear of going out - sợ hãi khi phải ra ngoài). Khoảng 30% số người Mỹ được khảo sát mắc hội chứng này sau khi cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới.

"Tôi rất sợ ra đường hay đến nơi đông người. Tôi luôn tưởng tượng có F0 nào đó đang ở gần mình. Chưa kể một vài đám cưới trước đó từng ghi nhận có ca dương tính. Tôi sợ mình sẽ trở thành nguồn lây cho gia đình", Nhung bộc bạch. Để giảm lo lắng, hai đám cưới hồi tháng 10, Hồng Nhung đã gửi tiền mừng, bỏ ngoài tai sự trách móc của bạn bè. Riêng hai đám thân thiết mời cuối tháng 11, cô đang tìm cách thoái thác.

Theo kết quả khảo sát của Đại học Y Dược Huế đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Y tế công cộng tháng 4/2021, phần lớn người dân bày tỏ nỗi lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 21% lo lắng ở mức vừa và cao cho bản thân, gần 27% lo lắng ở mức vừa và cao cho thân nhân.

Được bạn thân mời cưới ở Hà Nội trong tháng 11, Hùng Anh, 28 tuổi, vẫn đắn đo nên đi hay gửi tiền mừng, khi các cấp độ dịch tại nhiều tỉnh thành biến thiên từng giờ. Tính đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội nhưng anh sợ đi dễ khó về, khi nhiều nơi trong thành phố chuyển sang cấp độ 3, 4 do ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng.

"Nếu nơi tôi đến đột nhiên chuyển màu cam, đỏ, việc trở về Quảng Ninh sẽ rất vất vả, thậm chí phải đi cách ly", anh nói. Đây cũng là lý do khiến Hùng Anh liên tục từ chối và gửi tiền mừng khi nhận lời mời cưới trong tháng 10.

Đám cưới không khách mời hôm 5/6 của Võ Hoàng Nguyên và Lê Thủy Trang ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những đám cưới thời dịch bệnh khiến người nhận thiệp khó xử nhưng tình cảnh cũng chẳng dễ dàng hơn với người gửi thiệp. Nhiều cặp đôi đã phải lùi, hoãn cưới nhiều lần trong vòng hai năm qua nên tâm lý chung là "nếu không cưới ngay khi dịch lắng xuống sẽ chẳng biết khi nào mới tổ chức được". Mà cưới thì không thể không mời bạn bè, người thân vì sợ bị trách móc.

Điều này đúng với Hằng Thu, 29 tuổi, ở Lạng Sơn. Sau hơn 10 tháng chờ đợi, cô gái 29 tuổi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 19/11, tiệc diễn ra sau đó hai ngày. Vợ chồng Thu đã hai lần lùi lịch cưới.

Ban đầu, gia đình hai bên tính đặt 60 mâm cỗ, nhưng một tuần trước ngày cưới rút xuống 50 mâm vì nhiều khách ở Hà Nội, Thanh Hoá, Bắc Ninh nhắn không thể đến tham dự. Nhiều người ở Lạng Sơn cũng e ngại dịch, cáo lỗi không đến.

Sợ ế cỗ, mỗi lần gửi thiệp Thu đều hỏi trước khách có thể đến được không. Một số người trả lời dứt khoát, nhưng số khác vẫn ậm ừ, nói tuỳ vào tình hình dịch. Bên cạnh đó, cô dâu mới luôn thấp thỏm sợ địa phương đột nhiên ra quy định giới hạn khách dưới 30 người như Hà Nội, nếu ghi nhận các ca nhiễm mới.

Hiểu được sự khó xử này, Như Thanh, 27 tuổi, ở quận Ba Đình đã tổ chức lễ ăn hỏi và rước dâu trong quy mô gia đình. Tính đầu tháng 11 tổ chức tiệc báo hỷ mời khách, nhưng đến nay hai gia đình vẫn lùi lịch. "Tốt nhất là lùi đến Tết âm lịch hoặc khi nào tình hình dịch ổn mới làm", cô nói.

Riêng Oanh tính đi vay 3 triệu để trả tiền nhà và chi phí sinh hoạt bởi đã chi gần 5 triệu đồng cho tiền mừng cưới. Cô tính thời gian tới, nếu nhận được thiệp mời của những đám không thân, sẽ báo không đến để họ rút bớt cỗ và gửi mừng cưới 200.000 đồng.

"Nhiều người có thể thấy ít nhưng như vậy đã quá khả năng của tôi", Oanh nói.

Quỳnh Nguyễn