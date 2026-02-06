Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử có giá trị như bản giấy

Từ ngày 3/2, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế điện tử được tạo lập, lưu trữ trên ứng dụng VssID, liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc tạo lập sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế điện tử đối với người tham gia, không áp dụng với lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý. Thông tư quy định thông tin ghi nhận trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, mọi thay đổi phát sinh trong quá trình tham gia và giải quyết chế độ phải được cập nhật kịp thời, chính xác.

Theo quy định, sổ bảo hiểm xã hội điện tử do cơ quan bảo hiểm xã hội tạo lập theo mã số duy nhất của người tham gia, được lưu trữ và cập nhật trong kho dữ liệu điện tử cá nhân. Sổ này được tích hợp với ứng dụng VssID và liên kết với tài khoản VNeID mức 2. Nội dung thông tin trên sổ điện tử đầy đủ như sổ giấy và được sử dụng làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử cũng được cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia. Thẻ hiển thị các thông tin cơ bản như họ tên, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng và mức hưởng theo đối tượng. Thẻ được lưu trữ trên VssID và liên kết với VNeID, người dân có thể sử dụng khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ giấy.

Người tham gia và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai, nộp hồ sơ đăng ký tham gia cũng như điều chỉnh thông tin khi có thay đổi. Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận, xử lý và trả kết quả qua kho dữ liệu điện tử hoặc hòm thư điện tử của người tham gia và đơn vị liên quan.

Thông tin về BHXH, BHYT của người tham gia đang được hiển thị trên VNeID định danh mức 2. Ảnh: Hồng Chiêu

Thông tư nêu khi người dân đã nộp hồ sơ điện tử, các cơ quan không được yêu cầu cung cấp thêm bản giấy. Với sổ bảo hiểm xã hội giấy chưa được giải quyết chế độ và chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục bổ sung thông tin để làm căn cứ giải quyết quyền lợi. Các thẻ bảo hiểm y tế hiển thị trên VssID được cấp trước ngày 3/2 vẫn có giá trị pháp lý và được sử dụng theo quy định mới.

Thời gian qua, nhiều người phản ánh trên ứng dụng VssID bị thiếu thời gian đóng bảo hiểm, lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tình trạng này khá phổ biến, chủ yếu do dữ liệu từ đơn vị sử dụng lao động chưa cập nhật đầy đủ, doanh nghiệp chậm đóng hoặc báo tăng giảm lao động không đúng thời điểm, hệ thống đang trong quá trình đồng bộ hoặc thông tin cá nhân bị sai lệch.

Để xử lý, người lao động có thể phản ánh qua bộ phận nhân sự của doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ, trực tiếp liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý hồ sơ hoặc gửi kiến nghị qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi phản ánh, người tham gia cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan như ảnh chụp quá trình tham gia bảo hiểm trên VssID, căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội và giấy tờ chứng minh quá trình làm việc.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết trong giai đoạn chuyển đổi, sổ bảo hiểm xã hội giấy vẫn tiếp tục được sử dụng song song với bản điện tử.

Hồng Chiêu