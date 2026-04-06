Smartphone siêu mỏng có pin 5.000 mAh, ba camera

Trải nghiệm thực tế cho thấy máy cho khả năng lấy nét tốt cả trong môi trường ánh sáng phức tạp. Thử nghiệm nhanh với các vật thể nhỏ trong điều kiện sáng yếu trong nhà, hệ thống lấy nét hoạt động dứt khoát, tái tạo chi tiết tốt trên các bề mặt nhựa và màu sắc rực rỡ của đồ chơi. Tuy nhiên, một điểm trừ là dù máy sở hữu cấu hình mạnh, độ trễ khi chuyển đổi giữa các ống kính vẫn có thể cảm nhận được bằng mắt thường.

Bù lại, tính năng moto AI tích hợp sẵn như "AI Photo Enhancement Engine" và "AI Action shot" hỗ trợ khá tốt trong việc xử lý hậu kỳ ngay lập tức, giúp bức ảnh có độ tương phản cao và màu sắc nịnh mắt mà không cần can thiệp quá nhiều thủ công. Ở chế độ chụp Macro, máy tận dụng tốt hệ thống ống kính để mang lại những bức ảnh cận cảnh với độ phân giải cao, vượt trội hơn hẳn so với các cảm biến macro độ phân giải thấp thường thấy trên thị trường. Motorola cho biết hãng cũng trang bị tính năng "AI signature style", nơi hệ thống sẽ học hỏi sở thích thẩm mỹ của người dùng qua thời gian để tự động thiết lập tông màu đặc trưng cho các bức ảnh tiếp theo.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên quay video cũng có thể tận dụng các tính năng như quay video 4K, khả năng chống rung thích ứng và khóa đường chân trời của máy, điều vốn thường chỉ có trên các mẫu smartphone cao cấp.