Smartphone siêu mỏng có pin 5.000 mAh, ba camera

Từng là một trong những hãng tạo nên trào lưu điện thoại siêu mỏng những năm 2000, Motorola thường gợi nhớ đến những sản phẩm có tính đột phá, thời trang và trẻ trung. Hơn hai thập kỷ từ khi những chiếc điện thoại gập Razr ra đời, hãng tiếp tục theo đuổi phong cách này với edge 70. Sản phẩm vừa ra mắt tại Việt Nam với giá 12,9 triệu đồng.
Với số đo 5,99 mm, edge 70 thuộc nhóm điện thoại mỏng nhất tại Việt Nam, cùng iPhone Air, Galaxy S25 Edge. Điểm đặc biệt là máy vẫn đảm bảo độ bền chuẩn quân đội, hệ thống camera đầy đủ, mạnh mẽ, cùng pin dung lược cao và cấu hình ở mức khá với nhiều tính năng AI.
Mặt lưng của máy sử dụng một vật liệu đặc biệt như cao su, cho cảm giác cầm mềm, ôm tay, đồng thời cũng làm nổi bật cụm camera lớn phía sau. Trong khi xu hướng "Air hóa" thường đi kèm với việc tối giản tối đa các thành phần lồi để duy trì độ mỏng, edge 70 lại chọn một hướng đi khác khi vẫn giữ cụm camera đầy đủ. Điều này cho thấy hãng vẫn muốn đây là một thiết bị phục vụ tốt nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp thay vì chỉ là một món đồ thời trang thuần túy. Hệ thống ba camera gồm góc thường, góc rộng và zoom 2x đều có độ phân giải 50 megapixel, đồng thời có tính năng chụp macro, hỗ trợ quay video 4K.
Tuy nhiên, đánh đổi cho chất lượng ống kính là độ lồi khá rõ rệt của cụm camera này. Chúng cũng mang lại một số phiền toái nhỏ như khiến máy bị bập bênh khi đặt trên mặt phẳng, đồng thời đòi hỏi người dùng phải giữ gìn kỹ hơn để tránh trầy xước các viền kính bảo vệ ống kính. Người dùng có thể kích hoạt nhanh camera của máy bằng nút chuyên dụng hoặc bấm đúp nút nguồn. Giao diện camera của edge 70 cũng tương tự các smartphone hiện nay, nhưng điểm mạnh đến từ cảm biến cũng như các thuật toán xử lý bằng AI.
Trải nghiệm thực tế cho thấy máy cho khả năng lấy nét tốt cả trong môi trường ánh sáng phức tạp. Thử nghiệm nhanh với các vật thể nhỏ trong điều kiện sáng yếu trong nhà, hệ thống lấy nét hoạt động dứt khoát, tái tạo chi tiết tốt trên các bề mặt nhựa và màu sắc rực rỡ của đồ chơi. Tuy nhiên, một điểm trừ là dù máy sở hữu cấu hình mạnh, độ trễ khi chuyển đổi giữa các ống kính vẫn có thể cảm nhận được bằng mắt thường.
Bù lại, tính năng moto AI tích hợp sẵn như "AI Photo Enhancement Engine" và "AI Action shot" hỗ trợ khá tốt trong việc xử lý hậu kỳ ngay lập tức, giúp bức ảnh có độ tương phản cao và màu sắc nịnh mắt mà không cần can thiệp quá nhiều thủ công. Ở chế độ chụp Macro, máy tận dụng tốt hệ thống ống kính để mang lại những bức ảnh cận cảnh với độ phân giải cao, vượt trội hơn hẳn so với các cảm biến macro độ phân giải thấp thường thấy trên thị trường. Motorola cho biết hãng cũng trang bị tính năng "AI signature style", nơi hệ thống sẽ học hỏi sở thích thẩm mỹ của người dùng qua thời gian để tự động thiết lập tông màu đặc trưng cho các bức ảnh tiếp theo.
Bên cạnh đó, những người thường xuyên quay video cũng có thể tận dụng các tính năng như quay video 4K, khả năng chống rung thích ứng và khóa đường chân trời của máy, điều vốn thường chỉ có trên các mẫu smartphone cao cấp.
Màn hình cũng là một điểm mạnh khác của edge 70. Máy được trang bị màn 6,7 inch P-OLED độ phân giải 1.220 x 2.712 pixel, tích hợp cảm biến vân tay phía dưới. Phía trên màn hình là loa thoại cùng camera selfie độ phân giải 50 megapixel.
Khác với các hãng smartphone Android hiện nay, Motorola xây dựng giao diện người dùng bằng cách đưa vào nhiều hình ảnh trực quan và hệ thống màu sắc đa dạng thay vì chỉ sử dụng các icon đơn thuần. Khi kết hợp cùng màn hình kiểu giao diện nhiều màu sắc này này, màn hình tạo ra hiệu ứng thị giác nịnh mắt và khả năng hiển thị hình ảnh tương đối ấn tượng. Các mảng màu rực rỡ, độ tương phản sâu, giúp các nội dung giải trí trở nên sống động hơn.
Tần số quét 120 Hz đảm bảo các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh có độ phản hồi nhanh, mượt mà. Tuy nhiên, trong phân khúc giá 13 triệu đồng, một số đối thủ hoặc ngay cả các dòng máy khác của hãng đã bắt đầu trang bị tần số quét 144 Hz.
Motorola tích hợp sâu hệ thống Moto AI trên edge 70, cho phép người dùng kích hoạt nhanh trợ lý này thông qua nút bấm vật lý chuyên dụng trên thân máy. Về mặt tính năng, Moto AI có thể đóng vai trò như một "thư ký", từ việc trả lời các câu hỏi nhanh, tạo hình ảnh tùy chỉnh qua Image Studio, đến việc hiểu ngữ cảnh trên màn hình để đưa ra các gợi ý tìm kiếm. Ngoài ra, các tiện ích như Catch me up hay Remember this hỗ trợ hiệu quả trong việc sắp xếp thông tin và ghi nhớ các nội dung quan trọng.
Tuy nhiên, trong quá trình trải nghiệm thực tế, việc tương tác với Moto AI vẫn chưa thực sự đạt đến độ liền mạch như kỳ vọng. Dù có nút thao tác nhanh, người dùng thường phải thực hiện thêm bước chọn lựa trên màn hình thay vì có thể hoàn thành tác vụ ngay lập tức bằng giọng nói hoặc một cú bấm duy nhất. Ngoài ra, khả năng xử lý cũng chưa thực sự "tức thì", khi máy sẽ mất khoảng 1-2 giây để xử lý thông tin.
Về cấu hình, edge 70 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, chip cân bằng tốt giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng. Bộ nhớ lưu trữ 256 GB ở mức khá cao, nhưng dung lượng RAM 8 GB là con số khiêm tốn trong tầm giá. Qua thử nghiệm với công cụ chấm điểm Geekbench 6, máy đạt 1.315 điểm đơn nhân và 4.027 điểm đa nhân.
Thực tế máy có thể thực hiện mượt mà hầu hết các tác vụ cho nhu cầu giải trí, mạng xã hội, ứng dụng văn phòng, hay chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Trải nghiệm chơi game mang lại kết quả khá khả quan. Với các tựa game phổ biến như PUBG Mobile, màn hình 120 Hz kết hợp cùng hiệu năng chip duy trì hiệu năng khá, gần như không xuất hiện các hiện tượng giật lag. Tuy nhiên, do thân máy siêu mỏng, khả năng tản nhiệt của thiết bị là một điểm cần lưu ý. Khi vận hành các tác vụ nặng liên tục trong thời gian dài, khu vực mặt lưng gần cụm camera có hiện tượng ấm lên nhanh hơn.
Một trong những bài toán khó giải nhất trên các thiết bị siêu mỏng là dung lượng pin. Motorola tìm ra lời giải cho vấn đề này bằng công nghệ pin Silicon Carbon, với dung lượng 5.000 mAh, không thua kém các smartphone dày bản trên thị trường.
Trải nghiệm thực tế khi chơi các tựa game đồ họa trung bình trong một giờ, máy chỉ tiêu tốn khoảng 10-12% pin. Với tác vụ nhẹ nhàng hơn như xem video trên YouTube liên tục trong một giờ ở độ sáng 50%, kết nối 4G, 5G, mức tụt pin chỉ dao động khoảng 7-8%. Theo công bố, thiết bị có thể trụ được tới 50 giờ sử dụng hỗn hợp, đảm bảo người dùng có thể sử dụng trọn một ngày. Ngoài ra, máy hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68 W.
Hệ thống phím vật lý bao gồm nút nguồn và cụm tăng giảm âm lượng được đặt tập trung ở cạnh phải. Các nút bấm này có thiết kế mảnh, hành trình phím ngắn, dù vậy vẫn đảm bảo độ nảy và phản hồi xúc giác rõ ràng, không gây hiện tượng lỏng lẻo dù kích thước khung máy bị giới hạn. Tuy nhiên việc bố trí các dải ăng-ten với màu đậm khiến thân máy có cảm giác bị chia làm nhiều phần, giảm yếu tố thẩm mỹ.
Để đạt được độ mỏng tối đa, Motorola cũng đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm. Bù lại, máy vẫn sở hữu hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos cho âm lượng lớn, âm thanh ấm, tròn trịa, không bị vỡ ở mức âm lượng cao.
Edge 70 có thể coi là một nỗ lực tiếp theo của của Motorola trong việc theo đuổi dòng smartphone siêu mỏng, mang hơi hướng của các mẫu máy "huyền thoại" trước đây. Điểm mạnh của máy nằm ở thiết kế chỉ mỏng chưa đến 6 mm nhưng vẫn duy trì được viên pin 5.000 mAh và hệ thống camera 50 megapixel hầm hố. Đây là sự khác biệt lớn so với xu hướng tối giản hóa camera trên các dòng "Air" của đối thủ, giúp máy giữ được khả năng quay phim, chụp ảnh chất lượng cao.
Tuy nhiên, sự mỏng nhẹ cũng dẫn tới những đánh đổi tất yếu như cảm giác cầm nắm có phần cấn tay, và hệ thống tản nhiệt nhanh bị ấm lên khi xử lý tác vụ nặng. Máy phù hợp cho những người dùng ưu tiên tính thẩm mỹ, độc đáo, cùng sự gọn nhẹ tuyệt đối, trong khi vẫn đòi hỏi một cấu hình đủ mạnh và thời lượng pin ổn định.
Lưu Quý