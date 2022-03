SLNA - HAGL: Dàn sao của Kiatisuk đi tìm bàn đầu tiên

Nghệ AnỨng viên vô địch HAGL kỳ vọng cắt đứt chuỗi trận "tịt ngòi" khi tới làm khách của SLNA ở vòng ba V-League 2022 chiều nay 6/3.

* SLNA - HAGL: 17h ngày 6/3, trên VnExpress.

HAGL tấn công tốt nhất V-League 2021, ghi 23 bàn qua 12 trận, chiếm đỉnh bảng trước khi giải bị huỷ vì Covid-19. Nhưng vẫn với các mũi nhọn Brandao, Công Phượng, Văn Toàn cùng tân binh Jefferson Baiano, đoàn quân của HLV Kiatisuk Senammuang lại đánh mất đi duyên ghi bàn khi sang mùa 2022, nơi họ được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vô địch. HAGL được xem có lịch đấu thuận lợi, chỉ gặp hai đối thủ không quá mạnh là Nam Định và Hà Tĩnh ở hai vòng đầu, nhưng cả hai trận họ đều chỉ có được kết quả hòa 0-0.

"Không chỉ người hâm mộ mà tôi và các cầu thủ đều thất vọng khi trải qua hai trận liên tiếp hoà không bàn thắng", Kiatisuk nói sau khi hoà Hà Tĩnh 0-0 trên sân nhà Pleiku ở vòng hai.

HLV Kiatisuk suy tư trong buổi tập cùng HAGL trên sân Vinh ngày 5/3. Ảnh: Lâm Thoả

HLV người Thái Lan luôn cố giữ nụ cười, nhưng thực tế, áp lực đang đè nặng lên vai ông. Bầu Đức yêu bóng đá đẹp, bóng đá tấn công và việc đội không thể xé lưới những đối thủ yếu là điều khó chấp nhận. Trong khi đó, Hà Nội FC, đối thủ chính của HAGL trên đường đua vô địch V-League 2022, vẫn chưa ra quân và nếu họ tận dụng được cơ hội khi đá bù, đội bóng thủ đô có thể sớm bứt lên chiếm ưu thế.

Ở vòng 3 hôm nay, HAGL có cơ hội lớn để giải cơn khát ghi bàn, do chủ nhà SLNA đang khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Đội trưởng Hoàng Văn Khánh dãn giây chằng chéo do pha va chạm trong trận thua Bình Định 1-2 ngày 1/3. Người được sử dụng thay anh là Hồ Khắc Lương lại mới nhiễm Covid-19. Do thiếu trung vệ, HLV Nguyễn Huy Hoàng phải tính phương án chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2, với Quế Ngọc Hải và Thái Bá Sang ở trung tâm hàng thủ.

Bên cạnh hàng thủ, SLNA cũng đang đau đầu với bài toán ở tuyến giữa. Đội bóng xứ Nghệ thiếu một tiền vệ "chia bài", có thể tổ chức các đợt tấn công. Ngoại binh Ojong Mark đá chính cả hai trận đầu, nhưng chỉ mạnh về thể lực, tranh chấp đánh chặn, chứ không thể cầm bóng phối hợp tấn công. Vì thế, Olaha - tiền đạo được kỳ vọng nhiều nhất đội bóng xứ Nghệ - không có nhiều bóng để uy hiếp khung thành đối phương.

SLNA vừa đưa Oseni về thay thế Basit. Đội bóng xứ Nghệ hy vọng với sự có mặt của Vua phá lưới V-League 2018, sức tấn công sẽ được cải thiện khi tiếp HAGL hôm nay.

Lâm Thoả