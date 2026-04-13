Skoda ưu đãi đến 80 triệu đồng cho tất cả dòng xe

Với hai mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam là Kushaq và Slavia, Skoda cung cấp ba nhóm ưu đãi gồm hỗ trợ tài chính trực tiếp, gói "An tâm di chuyển" và quà tặng trải nghiệm. Khách hàng sẽ được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, miễn phí 1.000 lít xăng, bảo hiểm vật chất một năm cùng nhiều quà tặng khác.

Gói "An tâm di chuyển" gia hạn bảo hành xe lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và miễn phí bảo dưỡng lần đầu tại 7.500 km. Khách hàng lái thử xe có cơ hội nhận quà từ thương hiệu Elmich châu Âu.

Xe Skoda Kushaq trong hành trình xuyên Việt "Từ độc lập tới thống nhất" nhân kỷ niệm 2/9/2025. Ảnh: Skoda

Các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu gồm New Karoq, Kodiaq thế hệ mới và Octavia RS cũng có loạt ưu đãi hỗ trợ tài chính, chính sách bảo hành mới và quà tặng hiện vật. Skoda hỗ trợ khách hàng trên giá bán xe, tặng bảo hiểm vật chất một năm và miễn phí 1.000 lít xăng.

Chính sách bảo hành mới kéo dài đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Khách hàng lái thử và ký hợp đồng mua xe sẽ nhận bộ quà từ thương hiệu Elmich châu Âu và voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn 5 sao The Five, cùng bộ quà đặc biệt khi nhận bàn giao xe mới.

Mẫu xe Phiên bản Giá bán lẻ niêm yết (triệu đồng) Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng (triệu đồng) Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt Kushaq Style 649 80 Gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước) Miễn phí bảo dưỡng lần đầu tiên 7.500km Ambition 599 75 Slavia Style 568 38 Ambition 528 65

Trong tháng 4, Skoda Việt Nam cũng bổ sung thêm tính năng cao cấp cho mẫu Kodiaq thế hệ mới - đạt danh hiệu "Xe được yêu thích của năm" tại Better Choice Awards 2025. Các bổ sung đáng chú ý gồm gói Travel Assist với 12 tính năng an toàn chủ động và gói trang bị nội thất cao cấp Simply Clever Signature.

Chương trình ưu đãi hiện áp dụng cho khách hàng xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 4 và có thể kéo dài cho đến khi có thông báo mới. Khách hàng có thể đến đại lý Skoda toàn quốc để trải nghiệm sản phẩm và được tư vấn chi tiết hơn.

Đan Minh