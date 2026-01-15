Skoda sắp có mẫu xe chủ lực tên Peaq

Thương hiệu ôtô CH Czech tiết lộ mẫu SUV điện ba hàng ghế mới với định vị là sản phẩm chủ lực và lớn nhất.

Skoda đã đặt tên cho mẫu xe điện 7 chỗ được chờ đợi từ lâu, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay. Peaq là hiện thân của mẫu concept Vision 7S từ năm 2022 và đã được tinh chỉnh để sản xuất. Xe nhắm tới những gia đình muốn có không gian rộng rãi, thoải mái mà không cần ngân sách quá nhiều như các thương hiệu cao cấp.

Hiện hãng xe Czech mới hé lộ logo và một số đường nét thiết kế của sản phẩm mới, nhưng Peaq được cho là bám sát phong cách của bản concept với hình dáng vuông vức, đầu xe bịt kín thay vì lưới tản nhiệt truyền thống, tay nắm cửa phẳng và đèn hình chữ T đặc trưng ở phía trước và sau. Đây là một chiếc xe lớn theo tiêu chuẩn châu Âu, dài khoảng 5 m, có ba hàng ghế.

Hãng xe CH Czech hé lộ một số hình ảnh ban đầu của mẫu xe điện mới, Peaq. Ảnh: Skoda

Peaq sẽ sử dụng nền tảng MEB của tập đoàn Volkswagen (VW), cùng kiến trúc được sử dụng cho các mẫu xe như Skoda Enyaq nhỏ hơn và VW ID. Buzz và ID. 7. Phiên bản concept trang bị pin 89 kWh và hứa hẹn phạm vi hoạt động hơn 600 km theo chu trình WLTP, và phiên bản sản xuất dự kiến đạt con số tương tự.

Các phiên bản dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh toàn thời gian mạnh hơn cho công suất khoảng 335 mã lực.

Skoda thừa nhận Peaq sẽ là mẫu xe đắt nhất của hãng, nằm trên cả Enyaq, nhưng vẫn được định vị là lựa chọn có giá trị so với các đối thủ như Kia EV9, Volvo EX90 và Hyundai Ioniq 9.

Mẫu concept Vision 7S ra mắt năm 2022. Ảnh: Skoda

Tại châu Âu, Elroq và Enyaq của Skoda là những mẫu xe điện bán chạy nhất. Elroq phiên bản mới thường xuyên xếp thứ hai về doanh số, trong khi Enyaq giữ vững vị trí, thường xuyên xếp thứ 6, góp phần quan trọng vào thành công của Skoda trong thị trường xe điện đang phát triển.

Hãng không chỉ tập trung mạnh tại châu Âu, hãng còn đẩy mạnh thị trường mới như Ấn Độ, Trung Đông và Đông Nam Á. Việc hãng thiết lập nhà phân phối và showroom tại Saudi Arabia cùng kế hoạch sản xuất nội địa ở châu Á, trong đó có Việt Nam, thể hiện tham vọng mở rộng nhanh ra ngoài thị trường truyền thống. Nhà máy sẽ giúp giảm chi phí logistics và tạo lợi thế giá cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á. Chiếc lược này giúp hãng giảm rủi ro do thị trường châu Âu bão hòa và tận dụng tăng trưởng trong các khu vực mới nổi.

Mỹ Anh