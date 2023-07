Skoda – hãng ôtô Czech sắp mở bán tại Việt Nam

Hãng xe ra đời năm 1895, thường lọt top 10 bán chạy tại châu Âu, doanh số năm ngoái hơn 730.000 chiếc dự kiến mở bán trong năm nay tại Việt Nam.

Với lịch sử gần 130 năm hình thành và phát triển, Skoda là một trong những thương hiệu ôtô lâu đời trên thế giới. Đại diện nhà phân phối tại Việt Nam cho biết, Skoda thường nằm trong top 10 thương hiệu xe bán chạy nhất châu Âu, có mặt tại hơn 100 quốc gia với các thị trường tiêu biểu như: Anh, Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ...

Các dòng xe tiêu biểu của Skoda tại thị trường châu Âu.

Theo thống kê từ Car Sales Statistics, tổng lượng xe bán ra toàn cầu năm 2021 của hãng đạt 878.200 chiếc, năm 2022 là 731.300 chiếc. Quý I năm nay, Skoda cũng bán ra gần 210.000 xe, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2022. Tầm nhìn chiến lược của Skoda tới năm 2030 và giai đoạn Next Level, hãng này tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện tại các thị trường mới. Ở Ấn Độ năm ngoái, Skoda tăng hơn gấp đôi lượng xe giao hàng so với 2021, nằm top 9 hãng bán chạy nhất, doanh số gần 54.000 chiếc.

Với chiến lược này, Skoda bắt tay cùng TC Motor khi vào Việt Nam, mở đường cho việc xuất hiện mạnh mẽ hơn tại thị trường ASEAN.

Đại diện TC Motor (bên trái) và Skoda tại lễ ký kết diễn ra năm ngoái.

Hai thương hiệu ký kết thỏa thuận hợp tác năm ngoái, giai đoạn đầu sẽ nhập khẩu xe nguyên chiếc từ nhà máy Skoda tại châu Âu, dự kiến sẽ bán ra những chiếc đầu tiên trong năm nay. Đồng thời, TC Motor cũng lên kế hoạch lắp ráp xe Skoda tại tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng, thuộc khu công nghiệp Việt Hưng, Quảng Ninh. Đây là dự án được đầu tư 100% bởi vốn của TC Group, diện tích 36,5 ha, công suất đạt mức 120.000 xe xuất xưởng mỗi năm.

Đại diện TC Motor cho biết, toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu của Skoda Auto, đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu với mức tự động hóa cao. "Hiện tổ hợp đã quy hoạch và thi công các khu vực như nhà máy sản xuất - lắp ráp ô tô, nhà kho, cảng, IT, các nhà máy phụ trợ, dịch vụ... Hệ thống hạ tầng khu công nghiệp như trạm xử lý nước thải, biến áp, bơm cấp nước sạch... cũng đều được đầu tư đồng bộ và nhiều hạng mục đã hoàn thành", đại diện hãng nói.

Mặt bằng Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng.

Ngày 22/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala và phái đoàn đã có chuyến thăm, khảo sát và làm việc tại đây. Dự kiến trong tháng 9, Skoda sẽ ra mắt thương hiệu, đồng thời mở bán những mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam.

