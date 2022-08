Skechers và Raramuri tổ chức giải chạy trên metaverse

Hơn 1.500 người yêu thích chạy bộ trên thế giới cùng lúc tham gia giải chạy marathon trên metaverse do Skechers Việt Nam và Raramuri tổ chức.

Giải chạy Max Comfort Metaverse Race diễn ra vào cuối tháng 8, thu hút hơn 1.500 runner trên toàn thế giới. Đây là một trong giải chạy marathon đầu tiên trên metaverse với khẩu hiệu "Run your comfort - Explore your best" (Chạy hết mình thoải mái - Khám phá giới hạn bản thân). Các runner từ Mỹ, Canada, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Australia... đã cùng nhau hoàn thành hơn 3.600 km trên đường chạy metaverse.

1.500 runner đến từ 7 quốc gia trên thế giới tham gia giải chạy trên metaverse. Ảnh: Raramuri

Điểm đặc biệt của sự kiện này là người tham gia ở khắp nơi trên thế giới có thể cùng lúc xuất phát, chạy cùng nhau trên metaverse mà không bị giới hạn bởi rào cản về địa lý, thời gian. Ông Nam Đỗ, nhà sáng lập Raramuri, một dự án về metaverse của Whydah, cho biết đây là lần đầu tiên một giải chạy metaverse đúng nghĩa được tổ chức bởi người Việt và thu hút đông đảo cộng đồng runner trên khắp thế giới tham gia.

Theo ông Nam, việc mọi người cùng nhau tham gia một sự kiện chạy ảo không mới, tuy nhiên thách thức là làm sao để mọi người thật sự hứng thú, có cảm giác như đang chạy cùng nhau chứ không phải chạy với chiếc điện thoại trên tay.

"Metaverse đã giải quyết được vấn đề thu hẹp khoảng cách giữa các giải chạy truyền thống với giải chạy ảo. Với sự hỗ trợ của Raramuri, người chạy có thể tạo nhân vật đại diện 3D và theo dõi quá trình vận động của mình trên đường chạy vũ trụ ảo. Hàng nghìn người trên khắp nơi trên thế giới có thể cùng xuất phát, chạy cùng nhau theo thời gian thực và trò chuyện với bạn bè ở cự ly gần dù họ không chung đường chạy ngoài đời thực", ông Nam nói. Công nghệ còn mang đến trải nghiệm như nghe được tiếng chân của các vận động viên, cùng nhau nghe những bản nhạc, lời cổ vũ hoặc bình luận của MC với âm lượng thay đổi từ xa đến gần.

Raramuri cũng được thiết kế để các runner, cổ động viên có thể xem trực tiếp giải chạy trên metaverse, ai đang ở vị trí nào, cuộc rượt đuổi diễn ra ra sao. Ngoài ra người dùng cũng có thể theo dõi những con số về lượng người đang tham gia sự kiện và tương tác theo thời gian thực tương tự đang tham gia một sự kiện ngoài đời thật.

Runner sẽ nhận được giấy chứng nhận bằng NFT và quà tặng ngay trên ứng dụng. Ảnh: Raramuri

Sau khi hoàn thành đường chạy, runner sẽ được chứng nhận, trao huy chương bằng NFT. Ngoài Top 3 về đích sớm nhất, Skechers Việt Nam còn tặng nhiều giải thưởng hấp dẫn như giày, áo cho các runner ngẫu nhiên đã hoàn thành cự ly đăng ký.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của đường chạy metaverse là người thân, các cổ động viên cũng có thể tham gia, theo dõi trực tiếp, cổ vũ bằng cách gửi các tràng vỗ tay, pháo hoa và tham gia các trò chơi, nhận quà từ nhà tài trợ Skechers.

Ông Nguyễn Phong, đại diện Skechers cho biết Max Comfort Metaverse Race là giải chạy rất đặc biệt. "Chạy trên metaverse là một trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Bạn được xuất phát cùng người bạn ở cách xa nửa vòng trái đất, cùng nhau trò chuyện như hai người đang trên một đường chạy. Những trải nghiệm này khiến đường chạy của mọi người trở nên sống động và vui hơn rất nhiều", ông Phong nói.

Ông Nam Đỗ cho biết đây là ứng dụng metaverse dành cho cả những vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp lẫn những người mới bắt đầu làm quen với bộ môn này. Yếu tố quan trọng nhất Raramuri hướng đến là cộng động và cách các vận động viên có thể tương tác với nhau trên đường chạy.

Thời gian tới, Raramuri sẽ mở rộng tính năng, cho phép cộng đồng runner từ bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể dễ dàng tự tổ chức các giải chạy, sự kiện gây quỹ cho cộng đồng và nhiều hoạt động chạy bộ ý nghĩa khác mà không bị rào cản về thời gian, khoảng cách địa lý... Raramuri cũng sẽ liên kết với nhiều giải chạy chuyên nghiệp và bán chuyên của Việt Nam để các vận động viên có thể trải nghiệm một đường chạy hoàn toàn khác biệt trên metaverse, mục tiêu đưa runner trên khắp thế giới đến những cung đường chạy tuyệt đẹp của Việt Nam.

Hoài Phương