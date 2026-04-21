SK: Đầu tư cấu hình lõi để tạo giá trị dài hạn

Trong bối cảnh thị trường điều hòa ngày càng đa dạng về công nghệ và mẫu mã, SK tập trung vào cấu hình lõi nhằm hướng tới giá trị sử dụng dài hạn.

Đại diện SK sẽ nhắc lại định hướng trên tại sự kiện Khí chất SK - Gala vào hè như ý, tại Hà Nội ngày 23/4. Hãng nhấn mạnh tiêu chí độ bền vận hành, hiệu suất ổn định theo thời gian được chú trọng suốt quá trình phát triển sản phẩm. Trong đó, phần cứng là nền tảng cho trải nghiệm sử dụng lâu dài.

"Chúng tôi phát triển dựa trên cấu hình thực, tập trung nguồn lực cho hệ thống linh kiện lẫn yếu tố kỹ thuật cốt lõi liên quan hiệu suất vận hành. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo sự ổn định suốt quá trình sử dụng, đồng thời hướng tới tối ưu vòng đời sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sử dụng bền vững", đại diện thương hiệu lý giải.

Dưới đây là những cấu hình cốt lõi được doanh nghiệp đầu tư:

Máy nén GMCC - "trái tim" chiến lược đường dài

Máy nén được xem là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và độ bền của hệ thống. Trong một số sản phẩm, SK trang bị dòng GMCC cao cấp nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định.

Thay vì cắt giảm vật liệu hoặc "ép tải" để tạo lợi thế ngắn hạn trên thông số, SK giữ định hướng vận hành đúng công suất. Cách tiếp cận này giúp máy không rơi vào trạng thái hụt lực khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh lỗi sau vài năm. Với góc nhìn kinh tế, giá trị điều hòa không nằm ở giá mua ban đầu mà từ chi phí sở hữu suốt vòng đời sử dụng.

Máy nén GMCC. Ảnh: SK

Lớp bảo vệ Golden Fin

Dàn tản nhiệt mạ vàng (Golden Fin) là một trong những lớp trang bị giúp tăng độ bền cho thiết bị trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhất là khu vực ven biển có độ ẩm cao và hơi muối. Trên dàn nóng SK, lớp phủ này hoạt động như "áo giáp", bảo vệ bề mặt trao đổi nhiệt khỏi nguy cơ oxy hóa, ăn mòn điện hóa hay hạn chế bám bụi.

Theo đại diện nhà sản xuất, kết hợp lớp mạ Golden Fin với cấu trúc vật liệu ổn định có thể duy trì hiệu quả tản nhiệt, hỗ trợ thiết bị vận hành ổn định theo thời gian. Ảnh: SK

Blue Fin - "tuyến phòng thủ' cho dàn lạnh

Hoạt động như lá chắn bảo vệ dàn lạnh, lớp phủ Blue Fin có đặc tính kỵ nước, giúp hơi ẩm ngưng tụ thoát đi nhanh chóng, đẩy lùi môi trường sinh sôi của nấm mốc, vi khuẩn. Sự khô thoáng góp phần duy trì luồng khí làm mát trong lành, đẩy nhanh hiệu năng trao đổi nhiệt, giúp thiết bị làm lạnh sâu hơn.

Nhà sản xuất bổ sung cơ chế bảo vệ kép - Golden Fin ngoài trời và Blue Fin trong nhà nhằm đáp ứng điều kiện vận hành thực tế. "Chúng tôi cam kết mang đến những cỗ máy bền bỉ từ cốt lõi", đại diện SK cho hay.

Quạt công suất 15 W

Hệ thống quạt gió tác động lớn khi vận hành thực tế. Theo đó, doanh nghiệp trang bị quạt công suất 15 W với khả năng khuếch tán luồng khí mạnh, giúp hơi lạnh lan tỏa xa hơn và đưa không gian nhanh chóng đạt mức nhiệt cài đặt. Khi phòng lạnh nhanh, hệ thống máy nén lập tức được giảm tải.

"Một hệ thống phần cứng biết 'chia tải' hợp lý là chìa khóa gia tăng tuổi thọ tổng thể", đại diện nhà sản xuất lý giải.

Hệ thống nóng, lạnh tối ưu nhờ quạt công suất lớn. Ảnh: SK

Khối lượng thiết bị phần nào phản ánh mức độ đầu tư vào cấu hình. Dàn nóng có trọng lượng nặng hơn nhờ ứng dụng vật liệu đồng, nhôm theo tiêu chuẩn, góp phần cải thiện khả năng tản nhiệt. Với dàn lạnh, kết cấu chắc chắn có thể hạn chế rung, giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành.

Ở góc độ thương hiệu, qua sự kiện Khí chất SK - Gala hè như ý, doanh nghiệp kỳ vọng tái định vị vai trò, vị thế của mình trong tâm trí khách hàng: đề cao cấu hình, chất lượng và hiệu quả vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ổn định trong thời gian dài.

(Nguồn: SK)