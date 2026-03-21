SJ Group công bố 3 phương án thiết kế cụm cao tầng Vista Nam An Khánh

SJ Group hợp tác Skidmore, Owings & Merrill (SOM) đưa ra ba phương án thiết kế cụm cao tầng trung tâm tại Vista Nam An Khánh, hướng tới cân bằng mật độ và chất lượng không gian.

Cụm công trình nằm tại các ô đất CT3, CT4 và HH5, với tổng diện tích sàn hơn 340.000 m2, chiều cao tối đa 40 tầng, quy hoạch thành tổ hợp căn hộ, thương mại và dịch vụ. Ông Inho Rhee, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc SOM cho biết, cả ba phương án đều xoay quanh triết lý tôn trọng cảnh quan mặt nước và không gian xanh.

Phương án thứ nhất lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang, tổ chức các khối công trình giật cấp theo địa hình giả định, qua đó mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng tiếp cận mặt nước. Phương án thứ hai sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hữu cơ, mô phỏng cấu trúc lá cây, tạo các khoảng rỗng để dẫn gió tự nhiên và cải thiện thông thoáng. Trong khi đó, phương án thứ ba khai thác hình ảnh gợn sóng, hướng đến tăng tính kết nối và nhịp điệu không gian.

Ông Inho Rhee - Chủ nhiệm Thiết kế Kiến trúc SOM chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: SJ Group

Dù khác biệt về hình thái, các phương án đều hướng tới việc tối ưu vi khí hậu và trải nghiệm cư dân. Theo đó, hơn 70% căn hộ được bố trí hướng ra không gian mở hoặc mặt nước, đồng thời hạn chế tình trạng nhìn trực diện giữa các khối nhà. Các yếu tố như thông gió, chiếu sáng tự nhiên và cảnh quan được đưa vào như những tiêu chí thiết kế cốt lõi.

Ông Trần Như Trung, Tổng giám đốc SJ Group cho biết, doanh nghiệp ấn tượng với cách SOM tính toán góc nhìn cho từng căn hộ, hay nghiên cứu cả không gian dành cho thú cưng.

"SOM có kinh nghiệm toàn cầu cùng chiều sâu triết lý quy hoạch. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết tương đồng với mục tiêu xây dựng môi trường sống chất lượng của chúng tôi", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Sự kiện công bố ba phương án diễn ra trong bối cảnh khu vực phía Tây Hà Nội được đánh giá có nhiều dư địa phát triển đô thị TOD. Theo SOM, các tuyến hạ tầng như vành đai 3.5, vành đai 4 và Metro số 5 góp phần hình thành trục tăng trưởng mới, tạo điều kiện cho các mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Quy hoạch & Thiết kế SJ Group nhận định, vị trí dự án tiếp cận hai nhà ga metro là cơ sở để định hướng phát triển theo mô hình TOD, tích hợp các chức năng sống, làm việc và dịch vụ trong cùng một khu vực. Việc hợp tác với SOM nhằm xây dựng chiến lược dài hạn, trong đó ưu tiên khả năng kết nối và tổ chức không gian đô thị.

Ông Ian Ralph - Chủ nhiệm Quy hoạch SOM phân tích về định hướng phát triển không gian và tính kết nối mở cho toàn bộ khu vực. Ảnh: SJ Group

Ở góc độ quy hoạch, SOM nhận định Vista Nam An Khánh có những điểm tương đồng với các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng trên thế giới, nơi hạ tầng metro đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành các khu đô thị mật độ cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sống. Quy mô quỹ đất cho phép bố trí không gian mở, liên kết các phân khu và hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Theo hai bên, các phương án thiết kế sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh trước khi lựa chọn phương án tối ưu để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Được thành lập từ năm 1936, SOM là một trong những tên tuổi lớn trong ngành kiến trúc toàn cầu. Đơn vị đứng sau các công trình như Burj Khalifa (Dubai) hay One World Trade Center (New York). Tại Việt Nam, hãng được biết đến là đơn vị quy hoạch góp phần đưa Phú Mỹ Hưng (TP HCM) trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu.

