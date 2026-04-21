SJ Group báo lãi trước thuế 453 tỷ đồng năm 2025

SJ Group ghi nhận doanh thu 753 tỷ đồng trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 453 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính được Ernst & Young kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần SJ Group (MCK: SJS) đạt 363 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 48,2%. Doanh nghiệp tập trung củng cố chất lượng tài sản.

Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) đạt hơn 365,3 tỷ đồng. Trên cơ sở này, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 23/4. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch nâng vốn điều lệ từ gần 2.975 tỷ đồng lên hơn 5.272 tỷ đồng để triển khai các dự án trọng điểm.

SJ Group xếp hạng 167 trên 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT500 2025. Ảnh: SJ Group

Năm 2025, SJ Group đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tại khu đô thị Nam An Khánh (Vista Nam An Khánh), doanh nghiệp hoàn thành chỉnh trang 41 căn tại phân khu Vista Palma, đồng thời thi công hơn 200 căn biệt thự, liền kề tại các phân khu Vista Serena và Vista Garden.

Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu gồm đường, vỉa hè và chiếu sáng tại các tuyến I, A1B và khu Vista Garden (giai đoạn 1) đã hoàn thiện. Công ty cũng mở rộng tuyến đường A2 (An Thịnh) lên 36 m và quy hoạch tuyến LK8 thành đại lộ cây xanh rộng 50 m. Trung tâm hội nghị VICC đã đi vào vận hành, hệ thống điện được bàn giao cho EVN.

Các phân khu thấp tầng thuộc dự án trọng điểm Vista Nam An Khánh được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: SJ Group

Về cảnh quan, SJ Group trồng mới hơn 9.200 cây xanh, xây dựng tuyến dạo bộ Ecopath và lắp đặt hệ thống pano, bảng biển trong khu đô thị.

Trong quy hoạch, doanh nghiệp ký hợp đồng với SOM để rà soát, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và đề xuất phương án kiến trúc các công trình cao tầng HH5, CT3, CT4 tại trung tâm dự án. Đơn vị cũng hợp tác với Perkins Eastman trong lập quy hoạch dự án đô thị tại Tiến Xuân.

Khu đô thị được nâng cấp hạ tầng đồng bộ và trồng mới hàng chục nghìn cây xanh. Ảnh: SJ Group

Tại dự án Văn La, chủ đầu tư cho biết UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn tất hạ ngầm đường điện 110 kV. Bên cạnh đó, các dự án Ngọc Vừng, Hòa Hải (Đà Nẵng) và Thịnh Lang (Phú Thọ) đã hoàn tất các thủ tục pháp lý chính. Mảng cho thuê thương mại tại khu Mỹ Đình - Mễ Trì tiếp tục duy trì nguồn thu.

SJ Group ký kết hợp tác cùng đơn vị tư vấn quốc tế Perkins Eastman (Mỹ) triển khai lập quy hoạch dự án đô thị thông minh Tiến Xuân. Ảnh: SJ Group

Năm nay, SJ Group đặt mục tiêu hoàn thiện các phân khu Vista Serena, Vista Garden và triển khai phân khu La Vista tại khu đô thị Vista Nam An Khánh. Doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 10.000 cây xanh, phát triển hệ thống vườn ươm và đưa vào vận hành các tiện ích như bãi đỗ xe, khu thể thao CX100 cùng các dịch vụ thương mại.

SJ Group niêm yết trên HOSE với mã cổ phiếu SJS năm 2006. Khác với nhiều doanh nghiệp mới gia nhập, doanh nghiệp kế thừa di sản hơn 24 năm phát triển. Công ty sở hữu quỹ đất chiến lược gồm khu đô thị Vista Nam An Khánh tại trung tâm phía Tây Hà Nội, Văn La (Hà Đông), Thịnh Lang (Phú Thọ), Tiến Xuân (Yên Xuân) 1.200 ha...

Song Anh