SIS Continental hội tụ bốn thương hiệu trời trang biểu tượng của thế giới

S&S Group ra mắt SIS Continental, mô hình cửa hàng đa thương hiệu trưng bày bốn thương hiệu thời trang cao cấp, gồm: Tom Ford (Mỹ), Brunello Cucinelli (Italy), Givenchy và Berluti (Pháp).

Cửa hàng được đặt trong khuôn viên khách sạn Continental Saigon, công trình có lịch sử hơn 145 năm trên đường Đồng Khởi, TP HCM. SIS Continental được định vị như một không gian kết nối giữa thời trang và văn hóa, đặt trong bối cảnh di sản kiến trúc của khu vực trung tâm thành phố. Việc lựa chọn Continental Saigon làm địa điểm là cách S&S Group tiếp nối các giá trị lịch sử gắn với trục Đồng Khởi, nơi từng là điểm giao thoa của thương mại, nghệ thuật và đời sống đô thị.

Về kiến trúc, S&S Group phát triển SIS Continental từ ý tưởng "see history with modern eyes" (ngắm lịch sử từ góc nhìn đương đại). Không gian sử dụng các chi tiết gợi nhắc kiến trúc Pháp thời kỳ thuộc địa như mái vòm, đường nét trang trí mềm và bố cục cân đối, kết hợp với cách tổ chức lối đi mở, đón ánh sáng tự nhiên.

Thiết kế không gian cửa hàng SIS Continental. Ảnh: SIS Continental

Song song yếu tố di sản, cửa hàng được bổ sung các vật liệu mang tính đương đại như kim loại mài satin, gỗ tông ấm, đá cẩm thạch trắng và xám. Tổng thể nội thất hướng tới sự tiết chế nhằm làm nổi bật các thiết kế thời trang trưng bày.

Theo S&S Group, định hướng thẩm mỹ của SIS Continental gắn với triết lý kinh doanh lấy cảm hứng từ quan niệm Genius Loci và mô hình bảo tồn - phục dựng Solomeo do Brunello Cucinelli khởi xướng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xác định vai trò gìn giữ và tôn vinh giá trị di sản, đồng thời, thích ứng với nhu cầu tiêu dùng đương đại.

Cửa hàng thiết kế theo hướng sang trọng, hiện đại. Ảnh: SIS Continental

Xét về chiến lược, việc đưa Tom Ford, Brunello Cucinelli, Givenchy và Berluti vào cùng một không gian phản ánh lựa chọn tập trung vào các thương hiệu gắn với phong cách sống đề cao chất liệu, tay nghề và tính bền vững.

"Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng lâu dài, các yếu tố như cashmere, lụa tơ tằm và độ hoàn thiện sản phẩm được đặt lên hàng đầu", đại diện S&S Group khẳng định.

SIS Continental hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm mua sắm chuyên biệt trong phân khúc cao cấp. Mô hình này không chỉ dừng ở việc phân phối sản phẩm, mà còn chú trọng xây dựng trải nghiệm không gian và dịch vụ gắn với bản sắc từng thương hiệu.

Về vị trí, SIS Continental nằm liền kề cửa hàng Saint Laurent, cũng do S&S Group phân phối, góp phần hình thành cụm bán lẻ cao cấp trong khu vực trung tâm. Cách bố trí này được kỳ vọng tạo nên sự liên kết về không gian và nhận diện thương hiệu.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm của bốn thương hiệu xa xỉ. Ảnh: SIS Continental

Thông qua SIS Continental, S&S Group cho biết, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hệ sinh thái bán lẻ cao cấp tại Việt Nam, tập trung vào các giá trị về chất lượng, di sản và trải nghiệm cá nhân hóa, nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường xa xỉ phẩm trong nước.

Nhật Lệ