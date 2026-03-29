Sinner hướng đến kỳ tích 'Sunshine Double'

Sinner đang hướng tới việc trở thành người thứ tám trong lịch sử, và là người đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017, hoàn tất "Sunshine Double" - vô địch cả hai giải Masters 1000 tại Indian Wells và Miami trong cùng năm.

Sinner mừng chiến thắng trước Zverev, ở bán kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 28/3. Ảnh: Reuters

Hai tuần sau khi hạ Daniil Medvedev ở Indian Wells hồi giữa tháng Ba, tay vợt Italy sẽ phải hóa giải sức mạnh của Lehecka, người đã chơi bùng nổ cùng những game giao bóng hiệu quả để tiến vào trận chung kết Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau khi Sebastian Korda thắng sốc tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz ở vòng ba, nhánh trên của giải đã rộng mở. Lehecka đã tận dụng triệt để cơ hội. Tay vợt CH Czech tiến vào trận chung kết lớn nhất sự nghiệp mà không mất game giao bóng nào trong suốt 5 trận. Anh kết hợp giữa lối chơi tấn công có kiểm soát và khả năng giao bóng uy lực trong các trận đấu tại giải, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước tay vợt số 7 thế giới Taylor Fritz ở vòng bốn.

Để gây khó khăn cho Sinner, Lehecka sẽ cần duy trì phong độ đó, thậm chí phải táo bạo hơn. Khả năng rút ngắn thời gian xử lý, lấy bóng sớm và áp đảo trong các pha bóng ngắn của anh đã được thể hiện rõ trong chiến thắng hủy diệt 6-2, 6-2 trước Arthur Fils ở bán kết. Tuy nhiên, khi đối đầu với một trong những tay vợt công thủ toàn diện bậc nhất ATP Tour như Sinner, ý đồ đó sẽ bị thử thách đến giới hạn.

Sinner cũng mới chỉ mất game giao bóng một lần tại Miami, trước Alex Michelsen ở vòng bốn. Màn trình diễn giao bóng tốt nhất của anh là ở bán kết gặp Alexander Zverev đang có phong độ cao, khi anh đưa 74% cú giao bóng một vào sân, thắng 78,9% số điểm từ đó và ghi 15 cú ace. Anh không để mất game giao bóng nào trước tay vợt người Đức, người sẽ vươn lên số 3 thế giới vào thứ Hai tới. Trong cả giải, Sinner có trung bình 12 cú ace mỗi trận, đạt tỷ lệ thắng điểm bóng một lên tới 85,2%.

Hạt giống số 2 đang thể hiện sự ổn định gần như không thể lay chuyển, khi thắng liên tiếp 32 set tại cấp độ Masters 1000, bỏ xa kỷ lục cũ 24 set của Novak Djokovic. Sau khi Sinner thắng thuyết phục Frances Tiafoe ở tứ kết, đối thủ đã gọi anh là "một trong những tay vợt đánh bóng hay nhất lịch sử".

"Tôi đến đây với mục tiêu chơi thứ tennis tốt nhất có thể", Sinner chia sẻ sau khi vào chung kết Miami lần thứ tư. "Việc lại đứng ở đây, trong trận chung kết, có ý nghĩa rất, rất lớn với tôi".

Với hành trình tại Miami, Sinner cũng tạo thêm áp lực lên Alcaraz trong cuộc đua đến vị trí số 1 thế giới. Anh hiện kém tay vợt người Tây Ban Nha 1.540 điểm trên bảng điểm ATP, nhưng có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 1.190 điểm nếu giành chức vô địch. Khi không phải bảo vệ điểm số nào cho đến Rome Masters vào tháng 5, đà hưng phấn đang hoàn toàn nghiêng về phía Sinner trước khi bước vào mùa sân đất nện châu Âu.

Lehecka đã tăng tám bậc lên vị trí cao nhất sự nghiệp là số 14 trên bảng điểm cập nhật và đang hướng đến một màn trình diễn táo bạo cuối cùng. Anh thua Sinner 0-3 về đối đầu và chưa thắng nổi set nào trước tay vợt Italy, nhưng phong độ hiện tại của Lehecka cho thấy đây sẽ là thử thách nguy hiểm hơn nhiều so với những con số thống kê.

Lehecka mừng chiến thắng trước Fils, ở bán kết Miami Mở rộng, trên sân Hard Rock, Miami, Florida, Mỹ hôm 28/3. Ảnh: Reuters

"Cảm giác thật tuyệt. Đây chắc chắn là điều tôi đã hướng tới suốt cả năm và cả giai đoạn tiền mùa giải", Lehecka chia sẻ về phong độ ấn tượng sau khi thắng áp đảo Fils ở bán kết. "Tôi thực sự tin vào lối chơi của mình và những gì đã tập luyện. Không quan trọng là khi nào, nhưng tôi biết điều tuyệt vời này sẽ đến".

Lehecka đang hướng tới danh hiệu ATP Tour thứ ba trong sự nghiệp, sau khi vô địch Adelaide năm 2024 và Brisbane năm 2025, trong khi Sinner tìm kiếm danh hiệu ATP Tour thứ 26 để cân bằng thành tích với đối thủ lớn Alcaraz.

Vy Anh