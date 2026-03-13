Thứ sáu, 13/3/2026
Thứ sáu, 13/3/2026, 14:11 (GMT+7)

Sinner, Alcaraz vào bán kết Indian Wells Masters

MỹHai tay vợt hàng đầu thế giới lần lượt vượt qua Learner Tien và Cameron Norrie, ở tứ kết giải Masters 1000 đầu tiên trong năm, tại Indian Wells.

Ở trận tứ kết thứ ba, Sinner thắng 6-1, 6-2 trước tay vợt 20 tuổi Learner Tien, ĐKVĐ Next Gen ATP Finals. Sau khi vượt qua Joao Fonseca bằng hai loạt tie-break ở vòng trước, Sinner lựa chọn cách tiếp cận quyết liệt hơn để tránh một trận đấu kéo dài, và chiến thuật đó khiến đối thủ Mỹ gốc Việt không thể chống đỡ.

Sinner đánh trái tay trong trận gặp Tien, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 12/3. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ kinh nghiệm đối đầu giúp ích phần nào", Sinner nói. "Cậu ấy là một tay vợt rất tài năng và sẽ còn nhiều lần xuất hiện ở đây. Tôi hài lòng với cách bản thân phản ứng với lối chơi của cậu ấy. Cậu ấy chơi rất tấn công, đặc biệt ở đầu trận, nên tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh và dần hóa giải".

Hy vọng lần đầu thắng Sinner của Tien trở nên mong manh khi tay vợt Mỹ mắc lỗi giao bóng kép ở game thứ hai, giúp Sinner vượt lên. Từ đó, tay vợt Italy kiểm soát hoàn toàn thế trận. Anh khép lại chiến thắng sau 66 phút khi tận dụng bốn trong năm break-point tạo ra.

Trước đó, Tien lần đầu vào tứ kết Masters 1000 sau khi thắng hai trận liên tiếp dài ba set trước Ben Shelton và Alejandro Davidovich Fokina. Tuy nhiên, trong trận đấu với Sinner, tay vợt Mỹ có dấu hiệu xuống sức khi set hai trôi dần về cuối và không thể chống lại sức mạnh cũng như độ chính xác trong các cú đánh cuối sân của đối thủ. Sinner gần như không gặp nhiều khó khăn trên đường giành chiến thắng thứ chín liên tiếp tại Masters 1000.

"Chúng tôi đã đến đây từ rất sớm", Sinner nói khi được hỏi về cách thích nghi với điều kiện nóng khô tại Indian Wells, California. "Thời tiết rất nóng nên chúng tôi tập luyện dài hơn để cơ thể quen dần. Hôm nay tôi cảm thấy rất tốt trên sân. Tôi đang cố cải thiện sau những vấn đề gặp phải ở Australia.

Sinner hiện đã giành năm trong sáu danh hiệu Masters 1000 khác nhau, và chiếc cup Indian Wells là mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập của anh. Đối thủ của Sinner ở bán kết là hạt giống số 4 Zverev, người đánh bại Arthur Fils 6-2, 6-3. Tay vợt 28 tuổi trở thành người thứ năm trong lịch sử lọt vào bán kết ở cả chín giải Masters 1000 khác nhau sau chiến thắng này. Zverev sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp trước Sinner trong trận bán kết diễn ra vào thứ Bảy 14/3.

Ở nhánh còn lại, Alcaraz kéo dài chuỗi thắng lên 16 trận và lần thứ năm liên tiếp vào bán kết BNP Paribas Open. Ở tứ kết, anh thắng 6-3, 6-4 trước Cameron Norrie, người từng đánh bại Alcaraz tại Paris Masters vào tháng 11 năm ngoái.

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp Norrie, trên sân Trung tâm ở Indian Wells Tennis Garden, California, Mỹ hôm 12/3. Ảnh: Reuters

"Tôi luôn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi của anh ấy". Alcaraz nói trong cuộc phỏng vấn trên sân sau trận. "Lối đánh của anh ấy hơi khó chịu. Cú thuận tay topspin rất nặng và cao, còn cú trái tay bóng bạt lại rất thấp. Đôi khi thật khó để đối phó. Tôi phải cố tìm ra lối chơi phù hợp, đánh chắc chắn và tấn công khi có cơ hội".

Set đầu khép lại với ba lần bẻ game giao bóng trong bốn game cuối của cả hai. Sang set hai, Norrie vươn lên dẫn 2-0 trước khi Alcaraz thắng liền bốn game. Tay vợt 22 tuổi tạo ra 10 break-point và tận dụng bốn trong số đó.

Kết hợp những cú đánh cuối sân uy lực với các pha bỏ nhỏ tinh tế và khả năng lên lưới hiệu quả, tay vợt số một thế giới khép lại trận đấu sau 1 giờ 33 phút, tận dụng match-point thứ tư. Anh kết thúc trận với 19 cú winner thuận tay.

"Tennis là việc chọn cú đánh đúng chỉ trong khoảng nửa giây", Alcaraz nói. "Đôi khi tôi đánh hỏng vì không chọn đúng phương án. Trong đầu tôi có năm đến bảy lựa chọn và đôi khi việc chọn đúng là điều không dễ".

Với chiến thắng này, Alcaraz trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử vào bán kết Indian Wells năm lần liên tiếp, sau đồng hương Rafael Nadal (2006–2013) và Novak Djokovic (2011–2016). Alcaraz sẽ đối đầu Daniil Medvedev ở bán kết. Tay vợt 22 tuổi đang dẫn đối thủ Nga 6-2 về đối đầu.

Alcaraz vô địch tại Indian Wells các năm 2023 và 2024, đều sau khi đánh bại Medvedev trong trận chung kết.

Vy Anh

