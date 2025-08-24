Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Đại học Luật TP HCM tăng đột biến

44 sinh viên trường Đại học Luật TP HCM tốt nghiệp loại xuất sắc, tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái.

Sáng 24/8, trường Đại học Luật TP HCM (ULAW) tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 1.600 sinh viên. Trong số này, 44 em tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 2,76%.

Gần 28,67% sinh viên lấy bằng loại giỏi, tăng hơn 10% so với năm ngoái. Loại khá có 1.047 em (gần 65,7%), còn lại là bằng trung bình.

Thủ khoa tốt nghiệp năm nay là Cao Đức Anh, sinh viên ngành Luật chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh, với điểm trung bình 3.9/4. Đây là thành tích cao nhất trong suốt hơn 40 năm lịch sử của ULAW. Đức Anh nhận được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ của trường, kèm lời mời ở lại trường làm giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài trẻ.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Đại học Luật TP HCM, nhìn nhận thành quả này là kết tinh từ năng lực, ý chí, sự kiên trì của tất cả sinh viên. Ông cảm ơn đội ngũ giảng viên đã dìu dắt, đồng hành, góp phần vào thành công của học trò.

"Nhưng hơn cả những con số đó là sự sáng tạo, bản lĩnh đã được các em chứng minh trong suốt quá trình học tập", ông nói.

Tỷ lệ tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Luật TP HCM thuộc diện thấp so với các trường khối ngành kinh tế, nhưng cao hơn khối Y, Dược.

Như ở Đại học Kinh tế Quốc dân, tỷ lệ này khoảng 50%. Đại học Ngoại thương cũng có hơn 30% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Với nhóm ngành Kỹ thuật, Đại học Xây dựng, Bách khoa Hà Nội, tỷ lệ này khoảng 5% vào năm ngoái.

Ở nhóm đào tạo ngành Sức khỏe, số sinh viên đạt loại xuất sắc ở nhiều trường thấp hơn nữa. Chưa tới 1% tổng số sinh viên, như trường Đại học Y Dược TP HCM (0,18%), Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (0,4%)...

Lệ Nguyễn