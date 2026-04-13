ĐH Quốc gia Hà Nội đưa 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc

15.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tập tại Hòa Lạc, gồm nhóm từ trường Khoa học Tự nhiên, trong khi học sinh THPT về lại nội đô.

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) ngày 13/4 cho biết việc này bắt đầu từ năm học 2026-2027, quy mô gấp 2,5 lần so với hiện nay.

Sinh viên đến từ các trường Đại học Việt Nhật, Luật, Công nghệ, Y Dược, Giáo dục, Khoa học Tự nhiên, trường Quốc tế, Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, chủ yếu là năm thứ nhất.

Trong đó, đây là lần đầu tiên sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuyển lên học tập ở khuôn viên Hòa Lạc, dự kiến khoảng 900 em, chiếm khoảng 38% tổng số tân sinh viên. Trường chưa công bố nhóm này thuộc các khoa nào.

Ở chiều ngược lại, toàn bộ học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) sẽ quay lại học tập tại cơ sở cũ ở nội đô. Trường này mỗi năm tuyển 400-450 học sinh.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 12 trường đào tạo bậc đại học cùng một số trường THCS và THPT..., quy mô người học khoảng 78.700.

Từ tháng 5/2022, VNU bắt đầu chuyển dần trụ sở lên khu đô thị đại học ở Hòa Lạc, cách nơi cũ khoảng 35 km. Việc này nằm trong chủ trương lớn của Chính phủ về di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô.

Theo quy hoạch, cơ sở Hòa Lạc rộng hơn 1.113 ha, đáp ứng 65.000 sinh viên. VNU đang hoàn thiện cơ sở vật chất với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá, xây dựng thêm phòng khám đa khoa, khu luyện tập thể chất, không gian học tập ngoài giờ, hệ thống an ninh, bãi đỗ xe... Ngoài ra, đại học này phối hợp UBND TP Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt kết nối với nội đô, đồng thời bố trí xe buýt và xe đạp điện để sinh viên di chuyển trong khuôn viên.

Một góc khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Ảnh: VNU

Dương Tâm